Türkiye'de milyonlarca emekçinin geçim mücadelesi verdiği asgari ücret maratonunda ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesi TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Işıkhan "Sayın Atalay bugün de vurguladı: kendisi, 'geçen seneden kalan (Atalay'ın ulaşım, kira ve işçinin geçen seneden alacağı var açıklaması) bir enflasyon farkı alacağımız var' dedi. Kira, ulaşım bunların hesaplanması gereken bir rakam ortaya çıkıyor. Hepsi komisyonda değerlendiriliyor. Tabii ki komisyon amacı bu zaten. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri komisyonda Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim. Komisyonda bunları savunacağız ve dediğim gibi her zaman işçilerimizi çalışanlarımızı enflasyona ezdirilmeyecek. Aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımı ben belirtmek isterim. "

Görüşme sonrası Ergün Atalay da "Bir yıldır durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. Bakan Bey geldi, neden katılmadığımızı anlattık" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ ZİYARETİ

Öte yandan Bakan Işıkhan'ın TÜRK-İŞ ziyaretinin ardından ikinci büyük işçi sendikası olan HAK-İŞ'i ziyaret ettiği öğrenildi.

İşçi tarafının katılmadığı ilk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, gözler bugün yapılacak kritik ikinci buluşmaya çevrildi.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Toplantıda işveren tarafını TİSK temsil ederken, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ masada yer almadı.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

İşçi tarafı ilk toplantıya tekliflerini içeren dosyayı teslim etti ancak katılmadı. TÜRK-İŞ'in, asgari ücret talebi 39 bin 525 lira oldu.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Ağar görüşme sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur."

