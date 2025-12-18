Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuşuyor
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuşuyor #Canlı— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 18, 2025
Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "Konu mankeni olmamak için" yer almadıklarını söyledi. Atalay, işçi temsilcilerinin alınan kararda etkili olmadığını söyledi.
