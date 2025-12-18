Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama
Yayınlanma:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuşuyor

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "Konu mankeni olmamak için" yer almadıklarını söyledi. Atalay, işçi temsilcilerinin alınan kararda etkili olmadığını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

