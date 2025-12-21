Bunlar da vatandaşın vekillerden istekleri: Çalışma saatlerinden açık alanda sigara içmeye...

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda vatandaşlardan gelen çok sayıda dilekçe karara bağlandı. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen başvurular arasında birçok konu başlığı yer aldı.

Vatandaşlardan iletilen başvurular arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi yer aldı.

VATANDAŞLARDAN BİNLERCE DİLEKÇE GELDİ!

Dilekçe Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu taleplerin büyük bölümünün yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektirdiği ifade edildi.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri gereğince kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu ve bu kapsamda dilekçelerin Komisyon tarafından görüşülemeyeceği açıklandı. Vatandaşların yasal düzenleme talepleri hakkındaki sürecin TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifleri bölümünden takip edilebildiği ifade edildi.

Komisyona gelen toplam dilekçe sayısının 27 bin 530 olduğu ifade edilirken başvuruların yüzde 85'i e-dilekçe şeklinde gerçekleşti. Dilekçelerin yüzde 75'i erkeklerden, yüzde 25'i ise kadınlardan geldi.

ASKERLİKLE İLGİLİ DÜZENLEME İSTENDİ!

Komisyona sunulan dilekçelerden birinde, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe veya yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması istendi.

Yapılan başka bir başvuruda ise evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı talep edildi. Aynı zamanda uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

"EBEVEYNLERDEN BİRİ UZAKTAN ÇALIŞSIN"

Çalışma hayatı ile ilgili yapılan başvurularda ise, haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması talep edildi.

Bazı dilekçelerde, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması istendi.

“ENGELLİ BİREYLER İÇİN KAPSAMLI HÜKÜMLER”

Komisyona iletilen dilekçelerde engelli bireylerin haklarına ilişkin yapılan başvuruda ise, Anayasa'daki "özürlüler" ibaresinin "engelliler" olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik Anayasa'da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi talep edildi.

Ayrıca işitme engelli bireylerin, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi ve engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması talepleri de Meclis’e gönderildi.

ÇEVREYİ KİRLETENLER İÇİN CAYDIRICI CEZALAR!

Meclis’e gönderilen başvurularda ise, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması da talep edildi.

“AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇİMİ YASAKLANSIN”

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de komisyona iletilirken yapılan incelemelerde, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Bir başka dilekçede ise anlık mesajlaşma uygulamalarında 112 Acil Servis hattına ait hesap tahsis edilmesi talep edildi.