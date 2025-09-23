Milletvekillerini üzecek talep Meclis'e sunuldu! Kabul ederlerse kara kara düşünecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na ulaşan binlerce başvuru, vatandaşların beklentilerini gözler önüne seriyor.

"JANDARMA İSMİ 'CANDARMA' OLARAK DEĞİŞTİRİLSİN"

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre en çok dikkat çeken başvurulardan birinde, bir vatandaş "jandarma" kelimesinin kökeninin Fransızca olduğunu belirterek, bu ifadenin "can damarı" anlamını çağrıştıracak şekilde "candarma" olarak Türkçeleştirilmesini talep etti.

"İKİNCİ ÇOCUK YARDIMI ARTIRILSIN"

Ekonomik talepler de dilekçelerde önemli bir yer tutuyor. Bir başka vatandaş, ikinci çocuk için verilen bin 500 liralık yardımın yetersiz olduğunu belirterek, bu miktarın aylık en az 3 bin liraya yükseltilmesini istedi.

"ENGELLİ PARK YERİ CEZASI ARTIRILSIN"

Bir diğer talepte ise, engelli park yerlerine park eden araçlara ilk ihlalde kesilen cezanın 7.000 liraya çıkarılması önerildi. 2025 yılı itibarıyla engelli park yerine park etmenin cezası 1.986 TL olarak uygulanıyor.

"MİLLETVEKİLLERİNİN EMEKLİ MAAŞI KALDIRILSIN"

Vatandaşların talepleri sadece sosyal ve ekonomik konularla sınırlı kalmadı. Bir vatandaş, milletvekillerine emekli maaşı bağlanmaması gerektiğini savunurken, bir diğeri ise kan bağı olmayan evlatlıkların miras hakkının kaldırılması yönünde talepte bulundu.

"ESENKENT ÇEKMEKÖY'E BAĞLANSIN"

Yönetimsel düzenlemelere ilişkin talepler de dikkat çekti. İstanbul Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi sakinlerinden bir grup, mahallelerinin Sancaktepe veya Çekmeköy ilçesine bağlanmasını istedi.

"ÖSYM TAKVİMİ NETLEŞTİRİLSİN"

Ayrıca, bir başka başvuru sahibi, ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuç açıklanma ve tercih tarihlerinin standart bir takvime bağlanmamasını eleştirerek, bu belirsizliğin adaylar üzerinde psikolojik baskı yarattığını belirtti.