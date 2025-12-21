“Yeni Suriye’de” kadının hakkı! Annenin velayet hakkı ortadan kaldırıldı

Yayınlanma:
Suriye’de tartışma yaratan bir karar gündeme geldi. Suriye Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 17 sayılı genelgede, annenin çocuk üzerindeki velayet hakkı tamamen ortadan kaldırıldı.

Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanlığı tarafından 17 sayılı bir genelge yayımlandı. Söz konusu genelgeye göre, anne ve babanın çocuk üzerindeki velayetin sınırları belirlenirken annenin çocuk üzerindeki velayet hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. Velayet hakkı yalnızca babaya veriliyor.

suriye2.webp

BABA OLMASA BİLE VELAYET ANNEYE VERİLMİYOR!

Modern kanunlarda çocuğun üstün yararı göz önüne alınırken 17 sayılı genelgede ise çocuğun üstün yararı tamamen göz ardı ediliyor. Genelgede, babanın bulunmadığı durumlarda da annenin velayeti alamayacağı, çocuğun velayetinin dedeye, dede yoksa baba tarafından başka bir erkeğe verileceği bildirildi.

Son Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldıSon Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldı

ANNE TÜM HAKLARDAN MAHRUM EDİLDİ!

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, çocuğun hangi şartlarda pasaport alabileceği de açıklanırken çocuğun hangi şartlarda kimin himayesinde seyahat edeceği de vurgulandı. Genelgede anne tüm haklardan mahrum edilerek hakları tamamen sınırlandırıldı. Velayet sorumluluğu ve hakları tamamen babaya bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

