“Yeni Suriye’de” kadının hakkı! Annenin velayet hakkı ortadan kaldırıldı

Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanlığı tarafından 17 sayılı bir genelge yayımlandı. Söz konusu genelgeye göre, anne ve babanın çocuk üzerindeki velayetin sınırları belirlenirken annenin çocuk üzerindeki velayet hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. Velayet hakkı yalnızca babaya veriliyor.

BABA OLMASA BİLE VELAYET ANNEYE VERİLMİYOR!

Modern kanunlarda çocuğun üstün yararı göz önüne alınırken 17 sayılı genelgede ise çocuğun üstün yararı tamamen göz ardı ediliyor. Genelgede, babanın bulunmadığı durumlarda da annenin velayeti alamayacağı, çocuğun velayetinin dedeye, dede yoksa baba tarafından başka bir erkeğe verileceği bildirildi.

ANNE TÜM HAKLARDAN MAHRUM EDİLDİ!

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, çocuğun hangi şartlarda pasaport alabileceği de açıklanırken çocuğun hangi şartlarda kimin himayesinde seyahat edeceği de vurgulandı. Genelgede anne tüm haklardan mahrum edilerek hakları tamamen sınırlandırıldı. Velayet sorumluluğu ve hakları tamamen babaya bırakıldı.