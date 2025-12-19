Son Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldı

Son Dakika | Trump imzaladı: Suriye yaptırımları resmen kaldırıldı
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık ABD Savunma bütçesini imzaladı. Bu imzayla Şam'a yaptırımları düzenleyen Sezar Yasası resmen kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 901 milyar dolarlık savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırdı. Yasa, Suriye yaptırımlarını da içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı için hazırlanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladı. Toplam değeri 901 milyar dolar olan savunma bütçesi, Beyaz Saray'da düzenlenen basına kapalı bir törenle imzalandı.

901 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA BÜTÇESİ YASALAŞTI

Trump'ın imzasıyla birlikte dev savunma harcamaları yasallaşmış oldu. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Amerikan savunma politikalarının ve harcamalarının yasal zeminini oluşturuyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nden dev savunma bütçesine onay: Suriye yaptırımları detayıABD Temsilciler Meclisi’nden dev savunma bütçesine onay: Suriye yaptırımları detayı

ABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandıABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandı

SURİYE YAPTIRIMLARI KALDIRILDI

Yasanın içeriğinde, Suriye'ye uygulanan yaptırımları düzenleyen Sezar Yasası'nın kaldırılması da yer alıyordu. Trump'ın bu imzasıyla birlikte, söz konusu yaptırımlar resmen kaldırılmış oldu. Daha önce Kongre ve Senato'dan geçen yasada Trump'ın imzası bekleniyordu.

SEZAR YASASI NEDİR?

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, önceki cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan, o dönem ABD'nin terör listesinde yer alan ve Colani adıyla bilinen Şara liderliğinde kurulan geçici HTŞ yönetiminin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

