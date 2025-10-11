ABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandı

Eski Suriye lideri Beşar Esad döneminde yürürlüğe konulan, ülkeye yönelik yaptırımları düzenleyen Sezar Yasası’nın kaldırılmasına ilişkin ABD Senatosu’nda oylama yapıldı.

İKİ AŞAMADAN DAHA GEÇMESİ GEREKİYOR

Teklifin kabul edilmesiyle birlikte HTŞ’nin yönetime geldiği Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması alanına ilk adım atılmış oldu. Teklifin, Senato’dan sonra, Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor.

HTŞ lideri Şara ve ABD Başkanı Trump

ABD Senatörü Joe Wilson, Senato'nun Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırma yönünde oy kullanmasını memnuniyetle karşıladı. Cumhuriyetçi senatör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Senatonun Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın bir parçası olarak Sezar Yasası'nı iptal etmesinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMA SÜRECİ

Sezar Yasası'nın tamamen yürürlükten kalkması için ABD Temsilciler Meclisi'nin de onayının ardından Başkan Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Trump, mayıs ayında Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuş ve Suudi Arabistan'da Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin başındaki el Şara ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

YASANIN ARKA PLANI

Sezar Yasası, Esad rejimine yönelik ekonomik yaptırımları öngörüyordu. Yasanın kaldırılması, Mart 2025'te Suriye’de kurulan geçici HTŞ yönetimine uluslararası yatırım ve yardımların önünü açacak. Trump'ın 30 Haziran'daki kararnamesine rağmen insan hakları ihlalleri ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yaptırımlar halen devam ediyor.