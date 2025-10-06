Trump'tan ABD'ye bir şok daha: Doğum günü için Beyaz Saray'da dövüş düzenleyecek

Trump, Virginia'daki Norfolk deniz üssünde yaptığı konuşmada, “Gelecek yıl 14 Haziran'da Beyaz Saray'da, tam da Beyaz Saray'ın bahçesinde büyük bir UFC dövüşü düzenleyeceğiz” dedi.

Trump, 14 Haziran'ın doğum günü olduğunu veya gelecek yıl 80 yaşına gireceğini belirtmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve UFC patronu Dana White

BU YIL ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLEMİŞTİ

Trump, bu yıl 79. doğum gününde, ABD Ordusu'nun kuruluşunu anmak amacıyla bir askeri geçit töreni düzenledi.

Ağustos ayında, UFC patronu Dana White, Beyaz Saray'da MMA maçının, ABD'nin kuruluşunun 250. yıldönümü olan gelecek yıl 4 Temmuz'da düzenleneceğini söylemişti.

ABD Ordusu Portland'a giriyor: Trump mahkeme kararını atlattı

Trump, onlarca yıldır UFC'nin destekçisi konumunda. En son 7 Haziran'da New Jersey'de düzenlenen UFC 316 etkinliğine katıldı. Bu dövüş sporunu ABD'nin siyasi gücünün merkezine taşımak, tarihi bir ilk olacak.

İLK TARİH 4 TEMMUZ'DU

UFC'nin YouTube kanalında paylaşılan bir basın toplantısında Dana White, gelecek yılın başlarında “Beyaz Saray kartını oluşturmaya başlayacağız. Şimdiden söyleyebilirim ki, bu kart kesinlikle şirketin tarihindeki en büyük dövüş kartı olacak” demişti.

UFC, jiu-jitsu, kickboks, boks ve güreş gibi dövüş sanatları disiplinlerinin bir karışımı olan, hızla gelişen MMA dünyasının en büyük organizasyonu konumunda. Dövüşler, 5’er dakikalık 3 ila 5 raunt sürüyor ve gbirkaç istisna dışında dirsek ve diz dahil olmak üzere birçok tekniğe izin veriliyor.

TARTIŞMALI SPOR BEYAZ SARAY'A TAŞINACAK

Spordaki yüksek yaralanma oranı, tartışmalı bir organizasyon olmasını sağlıyor. Doktorlar, kafalarına tekrar tekrar darbe alan dövüşçülerde beyin hasarı olasılığını gündeme getiriyor, ancak spor son yıllarda giderek daha fazla kabul görmeye başladı. Bu tartışmaların ortasında etkinliğin Beyaz Saray’da yapılacak olması da tartışmaları alevlendirebilir.