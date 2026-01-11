ABD'de 'göçmen' gerilimi büyüyor: 30 gözaltı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının 37 yaşındaki Renee Good isimli bir kadını vurarak öldürmesinin ardından Minneapolis'te tansiyon yükseldi. Cumartesi günü binlerce kişi, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskı politikasını ve yaşanan ölümü protesto etmek için barışçıl bir yürüyüş düzenledi.

Powderhorn Park'tan başlayan yürüyüşte kalabalık, Good'un öldürüldüğü olay mahallinden geçti. Bu eylemin, hafta sonu boyunca ülke genelinde ICE karşıtı planlanan 1000'den fazla gösterinin bir parçası olduğu belirtildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKUL ÇIKIŞI GAZLI MÜDAHALE

Göstericiler arasında Roosevelt Lisesi öğrencileri de yer aldı. Olayların fitilini ateşleyen, ICE ajanı Jonathan Ross'un Renee Good'u vurmasıydı. Ancak tepkiyi büyüten bir diğer olay, bu ölümden sadece saatler sonra yaşandı. Sınır Devriyesi (Border Patrol) ajanlarının Roosevelt Lisesi'ne gelerek, okul çıkış saatinde öğrenciler dağılırken göz yaşartıcı gaz kullandığı ortaya çıktı.

En sevdiği öğretmenlerinin federal ajanlar tarafından yere yatırıldığını izlerken gözyaşlarına boğulduğunu anlatan lise öğrencisi Maria DeLong, "Saldırıya uğrama korkusu olmadan işe ve okula gidebilmek istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

ABD'de ICE şiddeti krizi: Kurbanın kimliği belli oldu

"SOMALİLİLER HEP BURADA OLACAK"

Bölgedeki Somalili nüfusu korumak için yeni kurulan "Cedar-Riverside Koruma İttifakı" üyesi 26 yaşındaki Somali asıllı Amerikalı Fahad Mo da protestodaydı.

Mo, "Trump'ın şunu bilmesini istiyorum: Somali asıllı Amerikalılar her zaman burada olacak. Göçmenler her zaman burada olacak" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, Kasım ayı sonundan bu yana Minnesota'daki Somali topluluğuna yönelik hedefli bir sınır dışı kampanyası yürütüyor. Ancak yerel kaynaklar, hedef alınan bu kitlenin büyük çoğunluğunun ABD vatandaşı ya da yasal oturum iznine sahip kişiler olduğunu belirtiyor.

FEDERAL BİNADA GERGİNLİK VE GÖZALTILAR

Powderhorn'daki barışçıl yürüyüşün aksine, federal göçmenlik ajanlarının üs olarak kullandığı Bishop Henry Whipple Federal Binası önündeki protestolar daha gergin geçti. CNN'in haberine göre federal ajanlar, buradaki küçük bir protestocu gruba biber gazı kapsülleriyle müdahale etti.

Gerilim Cuma gecesi de hissedildi. Star Tribune gazetesinin aktardığına göre, Minneapolis şehir merkezinde ICE ajanlarının kaldığı düşünülen otellerin önünde yolu kapatan ve mala zarar veren 30 kişi gözaltına alındı. Polis, Depot Renaissance Otel'de kırılan camlar ve duvar yazıları nedeniyle yaklaşık 6.000 dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

Cumartesi günkü protestonun konuşmacıları arasında, Haziran ayında Lake Street'te düzenlenen bir federal kolluk kuvveti operasyonunda memurlara direnmek ve saldırmakla suçlanan aktivist Isa Lopez de yer aldı.