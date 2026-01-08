ABD'de ICE şiddeti krizi: Kurbanın kimliği belli oldu

ABD'de ICE şiddeti krizi: Kurbanın kimliği belli oldu
Yayınlanma:
Minneapolis'te bir ICE ajanı tarafından vurularak öldürülen kadının, 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğu açıklandı. Olay, yerel ve federal yetkililer arasında gerilimi tırmandırdı.

Minneapolis'te çarşamba günü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarınca vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi. Haber kaynakları ve yerel yetkililer, kurbanın 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğunu duyurdu.

YEREL YETKİLİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Minneapolis Şehir Meclisi üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Renee, bu sabah komşularına yardım etmek için dışarı çıkan şehrimizin bir sakiniydi ve bugün federal hükümetin elinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

AİLESİ 'EN İYİ KALPLİ İNSAN' OLARAK TANITTI

Good'un annesi Donna Ganger, Minnesota Star Tribune gazetesine kızını anlattı. Ganger, "Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı. Sevgi dolu, bağışlayıcı ve sevecen biriydi. Harika bir insandı" dedi. Good'un eski eşinin babası, kurbanın 4 ya da 5 yaşında bir oğlu olduğunu bildirdi.

ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandıABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandı

Mucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldiMucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldi

YETKİLİLER ARASINDA SÖZ SAVAŞI

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcü Yardımcısı Tricia McLaughlin, kadının "ajansları öldürmek için aracını silah olarak kullanan şiddetli bir isyancı" olduğunu iddia etti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise bu iddiaya, "Bu saçmalık" diyerek karşılık verdi ve videoda "bir ajanın pervasızca güç kullandığını" gösterdiğini söyledi. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, Good'un herhangi bir uygulama faaliyetinin hedefi olmadığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Dünya
Trump ABD’yi 66 uluslararası kuruluştan çıkardı
Trump ABD’yi 66 uluslararası kuruluştan çıkardı
ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandı
ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandı