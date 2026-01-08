ABD'de ICE şiddeti krizi: Kurbanın kimliği belli oldu

Minneapolis'te çarşamba günü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarınca vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi. Haber kaynakları ve yerel yetkililer, kurbanın 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğunu duyurdu.

YEREL YETKİLİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Minneapolis Şehir Meclisi üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Renee, bu sabah komşularına yardım etmek için dışarı çıkan şehrimizin bir sakiniydi ve bugün federal hükümetin elinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

AİLESİ 'EN İYİ KALPLİ İNSAN' OLARAK TANITTI

Good'un annesi Donna Ganger, Minnesota Star Tribune gazetesine kızını anlattı. Ganger, "Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı. Sevgi dolu, bağışlayıcı ve sevecen biriydi. Harika bir insandı" dedi. Good'un eski eşinin babası, kurbanın 4 ya da 5 yaşında bir oğlu olduğunu bildirdi.

YETKİLİLER ARASINDA SÖZ SAVAŞI

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcü Yardımcısı Tricia McLaughlin, kadının "ajansları öldürmek için aracını silah olarak kullanan şiddetli bir isyancı" olduğunu iddia etti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise bu iddiaya, "Bu saçmalık" diyerek karşılık verdi ve videoda "bir ajanın pervasızca güç kullandığını" gösterdiğini söyledi. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, Good'un herhangi bir uygulama faaliyetinin hedefi olmadığını belirtti.