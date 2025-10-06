ABD Ordusu Portland'a giriyor: Trump mahkeme kararını atlattı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalif şehirlere yönelik ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafızları konuşlandırma hamleleri sürüyor. Son olarak Portland şehrine yönelik konuşlandırma emrinin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Trump, California’ya önceden konuşlandırdığı askerleri buraya transfer edeceğini söyledi. Vali Newsom dava açacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokrat bölgelere ABD Ordusu’nu “suç oranlarını düşürme” iddiasıyla soktuğu dönemde bir mahkeme Trump’ın aleyhine karar verdi. Buna göre ABD Başkanı’nın Portland’a orduya bağlı Ulusal Muhafızları konuşlandırması yasa dışı bulundu.

Ancak Beyaz Saray, bu kararın etrafından dolaşmak amacıyla, bölgeye yeni asker konuşlandırmak yerine, yaz aylarında ilk hedefi olan ve büyük protestolara yol açan, California’ya konuşlandırdığı askerleri Portland şehrinin bulunduğu eyalet Oregon’a transfer etme kararı aldı.

CALİFORNİA VALİSİ DAVA AÇACAĞINI DUYURDU

Trump ile şiddetli çekişmeler yaşayan California Valisi Gavin Newsom ise bu hamleyi “yasa suistimali” olarak nitelendirdi ve dava açacaklarını söyledi. Trump’ın hedef aldığı başka bir şehir olan Chicago’nun bulunduğu Illinois eyaletinin valisi JB Pritzker ise benzer bir hamlenin Teksas Ulusal Muhafızları üzerinden de yapıldığını açıkladı.

trump-portlanda-abd-ordusunu-gonderecegini-acikladi-1.jpg

TRUMP MUHALİF ŞEHİRLERİ HEDEF ALIYOR

Portland, Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestoların en yoğun olduğu ve Demokratlar tarafından yönetilen bir şehir.

Bu kapsamda Trump’ın hamlesine gelen yargı freninin ardından, Pentagon, California Ulusal Muhafızlarının 200 üyesinin “ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile resmi görevlerini yerine getiren diğer federal personeli desteklemek” için Portland'a yeniden atandığını doğruladı.

SALDIRILAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson, “Başkan Trump, şiddetli ayaklanmalar ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıların ardından Portland'daki federal varlıkları ve personeli korumak için yasal yetkisini kullandı” dedi.

Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştıTrump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı

Jackson, Newsom'u “Portland'ı ve ülke çapındaki şehirleri tahrip eden şiddet suçlularının yerine, yasalara uyan vatandaşların yanında durması” gerektiğini söyleyerek eleştirdi.

ILLINOIS’E KARŞI DA AYNI HAMLE

Pritzker pazar gecesi geç saatlerde Trump'ın “Teksas Ulusal Muhafızlarından 400 üyenin Illinois, Oregon ve ABD'nin diğer bölgelerine konuşlandırılmasını emrettiğini” söyledi.

Teksas Valisi Greg Abbott'a “bu karara verdiği desteği derhal geri çekmesini ve koordinasyonu reddetmesini” istedi.

VALİ NEWSOM’DAN YARGI TEPKİSİ

Trump yönetiminin, Portland'a yeniden konuşlandırdığı askerler Los Angeles'ta yazın konuşlandırılan askerler olacak.

“Bu, kamu güvenliği ile ilgili değil, güç ile ilgili. Başkomutan, ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı siyasi bir silah olarak kullanıyor” diyen Newsom, başkanın mahkemeleri görmezden geldiğini iddia etti.

“Bu mücadeleyi mahkemeye taşıyacağız, ancak halk bu kadar pervasız ve otoriter bir davranış karşısında sessiz kalamaz.”

ICE KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Portland ve diğer şehirlerde, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarını sıkılaştırması nedeniyle protestolar devam ediyor.

Özellikle Portland, Trump'ın destekçilerinin “anti-faşist” anlamına gelen Antifa olarak tanımladıkları kişilerin yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğu için uzun süredir Trump'ın öfkesini çekiyor. Başkan kısa süre önce, aşırı solcu aktivistlerin gevşek bir şekilde örgütlendiği bu grubu iç terör örgütü olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

NE OLMUŞTU

Yaz boyunca, Los Angeles'ın artan göçmen baskınlarının hedefi haline gelmesinin ardından her gün büyük protestolar düzenlendi.

Trump, haziran ayında ayaklanmaları bastırmak için eyaletin Ulusal Muhafızlarını görevlendirdi. Bu önemli bir karardı, çünkü görevlendirmeler genellikle eyalet valisine bırakılır.

Trump onayı verdi: ABD Ordusu Chicago’ya giriyorTrump onayı verdi: ABD Ordusu Chicago’ya giriyor

Newsom, Los Angeles'ta ordunun kullanılmasının gereksiz olduğunu ve gerginliği tırmandırdığını savundu. Trump ise bunun şehri yanıp kül olmaktan kurtardığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

