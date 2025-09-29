Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı

Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı protestoları kontrol altına almak için orduyu sokacağını açıkladığı Portland kentinde protestocular sokağa döküldü. Göçmenleri sınırdışı eden ICE kurumunun ofisi önünde arbedeler yaşandı. Polis plastik mermiyle müdahale etti.

ABD'de yüzlerce kişi Portland'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde toplanarak Trump yönetiminin şehre ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafız birliklerini gönderme kararını protesto etti.

portland-ice-protestosu-11.jpg
Portland'da Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını yürüttüğü ICE kurumu ordunun girme kararının ardından yine protesto edildi

Uzun namlulu silahlarla donanmış federal ajanlar, protesto sırasında çatıların üzerinde nöbet tuttu. Öğleden sonra yapılan gösteride sloganlar atıldı, bölgedeki otobüs seferleri de eylem sebebiyle durdu.

POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA ARBEDE

Akşam saatlerinde, protestocular ve federal ajanlar arasında arbede yaşandı. ICE ajanları bir arabayı binaya sokmaya çalışırken, birkaç protestocu biber gazı toplarıyla vuruldu.

KARŞI PROTESTOCULAR GELDİ

Önceki gecelere göre artış gösteren, bir düzineden fazla karşı protestocu etkinliğe katıldı ve çoğu, göstericilerle sözlü olarak çatıştı.

Oregon Ulusal Muhafızının 200 üyesinin Portland'a konuşlandırılmasına ilişkin memorandumda, ülke çapındaki şehirlere daha geniş çaplı asker konuşlandırılmasının bir parçası olarak, yönetimin eylemlerini yürüten “ICE ve diğer ABD hükümet personelini korumak” amacıyla yapıldığı belirtildi.

ŞEHİR YETKİLİLERİNDEN ‘YEMİ YUTMAYIN’ ÇAĞRISI

Portland'da federal ajanların varlığının arttığı bildirildiğinde, şehir ve eyalet siyasi liderleri halka sakin olmalarını ve “yemi yutmamalarını” söyledi.

ŞEHİR YÖNETİMİ BEYAZ SARAY’A DAVA AÇTI

Şehir ve eyaletin Demokrat liderleri, Trump'ın Portland'a Ulusal Muhafız gönderme kararını kınadılar. Başkanın şehirle ilgili tanımlamalarının gerçeklerle uyuşmadığını ve federal birliklere gerek olmadığını söylediler.

Oregon ve Portland şehri, yönetimin yetkisini aştığını ve yasadışı hareket ettiğini savunarak federal bir dava açtı.

NE OLMUŞTU

Trump, bu ayın başlarında, polis veya hükümete karşı protestolara katılan siyah giysili solcular veya anarşistlerden oluşan gevşek gruplar olan Antifa'yı “büyük terör örgütü” olarak tanımladı. Beyaz Saray, bu tanımlamayla ilgili açıklamalarında, Antifa adını taşıyan ülkedeki en eski örgütlerden birinin bulunduğu Portland'daki olayları vurguladı.

PORTLAND 2020'DE KARIŞMIŞTI

George Floyd'un öldürülmesinin ardından çıkan protestolar nedeniyle, Trump'ın ilk dönemindeki 2020 yılında İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kolluk görevlileri Portland şehir merkezine sevk edilmişti.

Trump bu ayın başlarında, “Şimdi bunu inceleyeceğim, çünkü bunun hala devam ettiğini bilmiyordum. Bu yıllardır devam ediyor” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Dünya
Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak
Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşacak
Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu
Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu