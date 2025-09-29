Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı

ABD'de yüzlerce kişi Portland'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde toplanarak Trump yönetiminin şehre ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafız birliklerini gönderme kararını protesto etti.

Portland'da Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını yürüttüğü ICE kurumu ordunun girme kararının ardından yine protesto edildi

Uzun namlulu silahlarla donanmış federal ajanlar, protesto sırasında çatıların üzerinde nöbet tuttu. Öğleden sonra yapılan gösteride sloganlar atıldı, bölgedeki otobüs seferleri de eylem sebebiyle durdu.

POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA ARBEDE

Akşam saatlerinde, protestocular ve federal ajanlar arasında arbede yaşandı. ICE ajanları bir arabayı binaya sokmaya çalışırken, birkaç protestocu biber gazı toplarıyla vuruldu.

KARŞI PROTESTOCULAR GELDİ

Önceki gecelere göre artış gösteren, bir düzineden fazla karşı protestocu etkinliğe katıldı ve çoğu, göstericilerle sözlü olarak çatıştı.

Oregon Ulusal Muhafızının 200 üyesinin Portland'a konuşlandırılmasına ilişkin memorandumda, ülke çapındaki şehirlere daha geniş çaplı asker konuşlandırılmasının bir parçası olarak, yönetimin eylemlerini yürüten “ICE ve diğer ABD hükümet personelini korumak” amacıyla yapıldığı belirtildi.

ŞEHİR YETKİLİLERİNDEN ‘YEMİ YUTMAYIN’ ÇAĞRISI

Portland'da federal ajanların varlığının arttığı bildirildiğinde, şehir ve eyalet siyasi liderleri halka sakin olmalarını ve “yemi yutmamalarını” söyledi.

ŞEHİR YÖNETİMİ BEYAZ SARAY’A DAVA AÇTI

Şehir ve eyaletin Demokrat liderleri, Trump'ın Portland'a Ulusal Muhafız gönderme kararını kınadılar. Başkanın şehirle ilgili tanımlamalarının gerçeklerle uyuşmadığını ve federal birliklere gerek olmadığını söylediler.

Oregon ve Portland şehri, yönetimin yetkisini aştığını ve yasadışı hareket ettiğini savunarak federal bir dava açtı.

NE OLMUŞTU

Trump, bu ayın başlarında, polis veya hükümete karşı protestolara katılan siyah giysili solcular veya anarşistlerden oluşan gevşek gruplar olan Antifa'yı “büyük terör örgütü” olarak tanımladı. Beyaz Saray, bu tanımlamayla ilgili açıklamalarında, Antifa adını taşıyan ülkedeki en eski örgütlerden birinin bulunduğu Portland'daki olayları vurguladı.

PORTLAND 2020'DE KARIŞMIŞTI

George Floyd'un öldürülmesinin ardından çıkan protestolar nedeniyle, Trump'ın ilk dönemindeki 2020 yılında İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kolluk görevlileri Portland şehir merkezine sevk edilmişti.

Trump bu ayın başlarında, “Şimdi bunu inceleyeceğim, çünkü bunun hala devam ettiğini bilmiyordum. Bu yıllardır devam ediyor” dedi.