Kongre üyelerine ICE engeli

Serra Karaçam / WASHINGTON

37 yaşındaki Renee Good’un Minneapolis’te bir ICE görevlisi tarafından aracının içindeyken vurularak öldürülmesi, kentte ve ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Federal yetkililer göçmenlik uygulamalarını yoğunlaştırırken, Minneapolis dahil bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

Kongre üyelerinin göçmenlik gözaltı tesislerine habersiz ziyaretine ilişkin yeni uygulamanın ayrıntıları, hafta sonu kamuoyuna açıklanan bir mahkeme dosyasında yer aldı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından Perşembe günü yayımlanan bir notta, milletvekillerinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerini ziyaret edebilmesi için en az yedi gün önceden bildirimde bulunmasının yeniden zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Yeni düzenleme, geçen ay bir federal yargıç tarafından durdurulan ve ICE’i finanse eden bütçe yasasına aykırı olduğu belirtilen önceki politika ile büyük ölçüde örtüşüyor.

Noem’e göre, ICE’e Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren Tek ve Büyük Güzel Yasa (One Big Beautiful Bill Act) kapsamında aktarılan ek kaynaklar, bu yeni kısıtlamaların uygulanması için hukuki zemin oluşturuyor.

Bu yasa, ICE’in yıllık bütçesini üç katından fazla artırmıştı.

Yeni yönergenin uygulanması Cumartesi günü başladı.

Federal göçmenlik yetkilileri, Minnesota’dan Demokrat Temsilciler Angie Craig, Ilhan Omar ve Kelly Morrison’ın Minneapolis’teki bir ICE tesisine girişine izin vermedi. Yetkililer, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Temsilci Ilhan Omar, kararın yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Federal bütçe yasası, 2020’den bu yana ICE’in kongre tarafından tahsis edilen fonları kullanarak milletvekillerinin tesislere fiziksel erişimini engellemesini yasaklıyor.

Bu yasa, denetim ziyaretleri için önceden bildirim şartını da kaldırıyor.

Noem’in Cumartesi günü mahkemeye sunduğu belge, Trump yönetimi ile Demokratlar arasında süren göçmenlik politikaları konusundaki gerilimi artırdı.

Noem, yeni kısıtlamaların “artan huzursuzluk ve siyasi şiddet” nedeniyle getirildiğini söyledi.

Daha önce benzer bir düzenlemeye karşı dava açan Demokratlar, yeni yönergeye de mahkemede itiraz edeceklerini açıkladı.

Colorado Temsilcisi Joe Neguse, düzenlemenin geçen ayki yargı kararını aşma girişimi olduğunu söyledi.

Kongre, İç Güvenlik Bakanlığı’nı finanse edecek yeni bütçeyi henüz kabul etmedi. Yasama organının 30 Ocak’a kadar bir anlaşmaya varamaması halinde, kısmi bir hükümet kapanması riski bulunuyor.

Senato’dan geçmesi gereken harcama yasaları, bazı Demokratların desteği olmadan yürürlüğe giremiyor.

Minneapolis’teki ölümün ardından bazı Demokratlar, göçmenlik uygulamalarına sınırlamalar getirilmediği sürece bakanlık bütçesine destek vermemeyi değerlendiriyor.