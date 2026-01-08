ABD'yi sarsan olayda skandal detay: ICE ajanları doktor müdahalesine izin vermemiş

Çarşamba günü Minneapolis bölgesine gönderilen bir ICE ajanı, 37 yaşındaki bir kadını başından vurarak öldürdükten sonra, olay yerinde bulunan ve kendini doktor olarak tanıtan bir kişinin kadının nabzını kontrol etme yönündeki tekrarlı taleplerini reddettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Kadın, Minneapolis şehir merkezinin güneyindeki bir yerleşim bölgesinde trafik kontrolü sırasında, göçmenlik ajanlarının arasından aracını manevra etmeye çalışırken bir aile üyesinin önünde vuruldu.

TRUMP YÖNETİMİ KADINI SUÇLADI

Trump yönetimi yetkilileri, kadının eylemlerini hızla “şiddetli”, ‘vahşi’ ve “iç terör eylemi” olarak nitelendirdi ve aksini gösteren bol miktarda video kanıtına rağmen, ajanın meşru müdafaa içinde hareket ettiğini iddia etti.

YARALI KADINA DOKTOR MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDİLER

Kadının vurulmasının hemen ardından çekilen bir video klipte, bir kişinin “Nabzını kontrol edebilir miyim?” diye sorduğu duyuluyor. Bir göçmenlik memuru “Hayır, geri çekil, hemen” diye yanıtladıktan sonra “Umurumda değil” dedi. Olay yerinde bulunan maskeli göçmenlik memurlarının tam taktik teçhizat giydikleri ve otomatik silahlar taşıdıkları görülüyor.

'AZ ÖNCE KOMŞUMU ÖLDÜRDÜN'

“Olay yerinde sağlık görevlilerimiz var, kendi sağlık görevlilerimiz var,” dedi ajan.

“Neredeler? Neredeler?” diye bağırarak ajana seslenen bir görgü tanığı duyuluyor, ajan ise kadına sakin olmasını söylüyor.

“Nasıl sakin olabilirim, az önce komşumu öldürdün. Onu yüzünden vurdun. Komşumu öldürdün.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

