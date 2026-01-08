ABD'yi sarsan olayda skandal detay: ICE ajanları doktor müdahalesine izin vermemiş

Kadın, Minneapolis şehir merkezinin güneyindeki bir yerleşim bölgesinde trafik kontrolü sırasında, göçmenlik ajanlarının arasından aracını manevra etmeye çalışırken bir aile üyesinin önünde vuruldu.

TRUMP YÖNETİMİ KADINI SUÇLADI

Trump yönetimi yetkilileri, kadının eylemlerini hızla “şiddetli”, ‘vahşi’ ve “iç terör eylemi” olarak nitelendirdi ve aksini gösteren bol miktarda video kanıtına rağmen, ajanın meşru müdafaa içinde hareket ettiğini iddia etti.

YARALI KADINA DOKTOR MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDİLER

Kadının vurulmasının hemen ardından çekilen bir video klipte, bir kişinin “Nabzını kontrol edebilir miyim?” diye sorduğu duyuluyor. Bir göçmenlik memuru “Hayır, geri çekil, hemen” diye yanıtladıktan sonra “Umurumda değil” dedi. Olay yerinde bulunan maskeli göçmenlik memurlarının tam taktik teçhizat giydikleri ve otomatik silahlar taşıdıkları görülüyor.

ABD'de ICE şiddeti krizi: Kurbanın kimliği belli oldu

ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandı

'AZ ÖNCE KOMŞUMU ÖLDÜRDÜN'

“Olay yerinde sağlık görevlilerimiz var, kendi sağlık görevlilerimiz var,” dedi ajan.

“Neredeler? Neredeler?” diye bağırarak ajana seslenen bir görgü tanığı duyuluyor, ajan ise kadına sakin olmasını söylüyor.