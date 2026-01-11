İran'da protestolar sürüyor: Ölü sayısı 538'e yükseldi ABD müdahale tehdidini yineledi

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRNA) göre, protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında en az 538 kişi öldü, bunlardan 490'ı protestocuydu. Grup, İranlı yetkililer tarafından 10.600'den fazla kişinin tutuklandığını bildirdi.

ÖLÜ SAYISI BİR ANDA FIRLADI

Bildirilen ölü sayısındaki keskin artış, yetkililerin ikinci haftasına giren protestolara yönelik baskıyı yoğunlaştırmasıyla gerçekleşti. İnsan hakları grupları, ülkedeki internetin tamamen kesilmesi nedeniyle İran'daki bağlantılarına ulaşmakta zorluk çektiğini belirtirken ölü sayısının daha da artabileceği uyarısında bulunuldu.

TRUMP MÜDAHALE TEHDİDİNİ YİNELEDİ

Bu süreçte Trump yönetimi de müdahale olasılığının arttığına yönelik açıklamalar yaptı. Trump, İran hükümeti protestocuları öldürürse onları “kurtaracağını” söyledi, protestoların şiddetlendiği bu gece de müdahale tehdidini yineledi. ABD başkanı Truth Social platformunda “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞÜ arıyor. ABD yardım etmeye hazır!” dedi.

İRAN’DAN ABD’YE MİSİLLEME UYARISI

Wall Street Journal, Trump'ın salı günü ekibi tarafından askeri saldırılar, gizli siber silahların kullanılması, yaptırımların genişletilmesi ve hükümet karşıtı kaynaklara çevrimiçi yardım sağlanması gibi seçenekler hakkında bilgilendirileceğini haberleştirdi.

İranlı yetkililer, ABD'nin saldırı olasılığına tepki gösterdi ve parlamento başkanı, Washington'un İran'a saldırması halinde İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarının “meşru hedefler” olacağı uyarısında bulundu.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, “İran'a saldırı olması durumunda, işgal altındaki topraklar ve bölgedeki tüm Amerikan askeri merkezleri, üsleri ve gemileri meşru hedeflerimiz olacak” dedi.

TAHRAN YÖNETİMİ WASHINGTON VE TEL AVIV’İ SUÇLUYOR

İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'i ülkedeki kargaşanın arkasında olmakla suçlayarak, kamu mallarına saldıran “teröristleri” ülkeye soktuklarını söyledi. Pezeşkiyan, bir televizyon röportajında, “Aileler, sizden rica ediyorum: küçük çocuklarınızın, insanları kafalarını kesen ve başkalarını öldüren isyancılara ve teröristlere katılmalarına izin vermeyin” dedi.

Mossad dahil olmak üzere İsrail ve ABD'den birçok devlet yetkilisi İran'da protestoculara açık desteğini duyurmuştu.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Devlet televizyonu, İran hükümetinin Pazar akşamı, iki haftadır süren protestolarda öldürülen güvenlik güçleri mensupları da dahil olmak üzere “şehitler” için üç günlük ulusal yas ilan ettiğini bildirdi.