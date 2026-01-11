Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz

Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz
Yayınlanma:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede devam eden gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, protestoların halkın taleplerinden ayrı tutulması gerektiğini savunarak, sorunların çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi. Pezeşkiyan, “Kargaşa çıkaranlar protesto eden halk değildir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede süren gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran’ın düşmanlarının ülkedeki huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştığını öne sürerek, “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu” ifadelerini kullandı.

2026/01/11/irandaki-gosterilerde-hayatini-kaybeden-1109205-329270.jpg

Gösterilerde kargaşa çıkaranlarla barışçıl protestocular arasında ayrım yapılması gerektiğini savunan Pezeşkiyan, “Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz” dedi.

İran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldiİran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldi

ABD yönetimi, İran'a saldırının nasıl yürütüleceğini görüştüABD yönetimi, İran'a saldırının nasıl yürütüleceğini görüştü

Ailelere de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halkın itirazlarını görmezden gelmediklerini vurgulayarak, ekonomik sorunların çözümü için bazı yapısal adımlar attıklarını belirtti. Pezeşkiyan, “Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir” diye konuştu.

EN AZ 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINDA!

Bir savcının da eylemler sırasında öldürüldüğü kaydedilirken gösterilerde, 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Dünya
Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü
Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü
Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"
Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"