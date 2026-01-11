Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede süren gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran’ın düşmanlarının ülkedeki huzursuzluğu tırmandırmaya çalıştığını öne sürerek, “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde kargaşa çıkaranlarla barışçıl protestocular arasında ayrım yapılması gerektiğini savunan Pezeşkiyan, “Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir. Biz protestocuların sesini duyuyoruz ve onların sorunlarını çözmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Ailelerden rica ediyorum, çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halkın itirazlarını görmezden gelmediklerini vurgulayarak, ekonomik sorunların çözümü için bazı yapısal adımlar attıklarını belirtti. Pezeşkiyan, “Bizim görevimiz halkın sorunlarını çözmek ve endişelerini gidermektir. Aynı zamanda kargaşa çıkaranların ülkeyi altüst etmesine izin vermemektir” diye konuştu.

EN AZ 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINDA!

Bir savcının da eylemler sırasında öldürüldüğü kaydedilirken gösterilerde, 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.