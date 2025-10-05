Trump onayı verdi: ABD Ordusu Chicago’ya giriyor

Bu karar, göçmenlik yetkililerinin Demokratların yönettiği şehirde protestocularla karşı karşıya geldiklerini açıklamalarından birkaç saat sonra alındı. Yetkililer, “silahlı bir kadının", kendisi ve diğerlerinin araçlarını kolluk kuvvetlerinin araçlarına çarptıklarını iddia ettikten sonra vurulduğunu söyledi.

'TRUMP KRİZ YARATMAYA ÇALIŞIYOR'

Eyalet ve yerel liderler haftalardır Trump'ın konuşlandırma planlarını eleştiriyor ve bunu yetki suistimali olarak nitelendiriyor. Illinois Valisi JB Pritzker, Trump'ın “bir kriz yaratmaya çalıştığını” söyledi.

Trump ABD Ordusu’nun gireceğini açıklamıştı: Portland’da ortalık karıştı

Bu açıklama, Oregon eyaletinin Portland kentindeki bir federal yargıcın Trump yönetiminin buraya 200 asker konuşlandırmasını geçici olarak engellemesinin ardından geldi.

Oregon eyaletinin onayı olmadan ayaklanmayı bastırmak için ordunun kullanılmasının, bu eyaletin ve diğer eyaletlerin egemenliğini tehlikeye attığını belirten yargıç, bunun ayrıca şehirdeki gerilimi tırmandırdığını ve protestoların artmasına neden olduğunu da ekledi.

Trump'ın onayı sonrasında herhangi bir askerin seferber edilip edilmediği henüz belli değil.

TRUMP'IN DEMOKRAT BÖLGELERİNE BASKISI

Şehir, Washington, Los Angeles, Memphis ve Portland'ın ardından, çoğu Demokratların yönettiği, tartışmalı asker sevkiyatının hedefi olan son şehir oldu.

Trump “tam güç” yetkisi verdiğini açıkladı: ABD ordusu Portland’a giriyor!

Ulusal Muhafız birlikleri genellikle eyalet valileri tarafından konuşlandırıldığından ve yüzyıllık yasalar hükümetin iç meselelerde orduyu kullanmasını sınırladığından, bu konuşlandırmalar hem yasal hem de anayasal sorunlar yaratmaktadır.

Chicago'da, çoğu ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerinin dışında gerçekleşen, göçmenlik uygulamalarına karşı protestoların sayısında artış görülüyor.

'ŞEHİRLER EĞİTİM ALANI'

Bu hafta başında, başkan, ordunun generallerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD şehirlerine devam eden askeri konuşlandırmalarından bahsetti.

Askeri liderlere, Amerikan şehirlerinin ABD askerleri için “eğitim alanı” olarak kullanılmasını istediğini, böylece “içerideki düşman”la mücadele edip kargaşayı bastırabileceklerini söyledi.

'TEK TEK DÜZELTECEĞİZ'

Chicago da dahil olmak üzere Demokratların yönettiği şehirler hakkında “Bunlar çok güvensiz yerler ve biz bunları tek tek düzelteceğiz” dedi. Askeri liderlere bunun “bu odadaki bazı kişiler için önemli bir rol” olacağını söyledi.

Trump, şehirdeki suç ve silahlı saldırıları gerekçe göstererek neredeyse bir aydır Chicago'ya asker gönderme tehdidinde bulunuyor.