Halep'te yeni normal: Sessiz dönüş başladı

Halep'te yeni normal: Sessiz dönüş başladı
Yayınlanma:
YPG/SDG ve Suriye ordusu arasından yaşanan çatışmalar nedeniyle resmi rakamlara göre en az 150 bin kişinin terk etmek zorunda kaldığı Halep'te hayat yeni normaline hazırlanıyor. Şeyh Maksud Mahallesine girişler başladı.

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen son mahalle olan Şeyh Maksud’da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği mahallede, güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi.

aa-20260111-40225613-40225611-terorden-arindirilan-halepin-seyh-maksud-mahallesinde-hayat-yavas-yavas-normale-donuyor.jpg

Buna karşın mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin açıkça görüldüğü tespit edildi. AA kameralarına yansıyan görüntülerde, birçok cadde ve sokakta hasar görmüş binalar ile zarar gören altyapı dikkat çekti.

Yaşanan güvenlik sorunlarının ardından ticari hayatın neredeyse durma noktasına geldiği mahallede, çok sayıda iş yerinin kepenklerini henüz açmadığı görüldü. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede örgüt unsurlarının, sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalıştığı belirtilmişti.

aa-20260111-40225613-40225607-terorden-arindirilan-halepin-seyh-maksud-mahallesinde-hayat-yavas-yavas-normale-donuyor.jpg

Yoğun çatışmaların ardından YPG/SDG unsurları mahalleyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Suriye ordusu ise sivillerin operasyon süresince zarar görmemesi için mahalleden geçici çıkışlara izin veren güvenli koridorlar ve zaman dilimleri oluşturmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Dünya
Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz
Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz
Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü
Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü