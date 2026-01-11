Halep'te yeni normal: Sessiz dönüş başladı

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen son mahalle olan Şeyh Maksud’da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği mahallede, güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi.

Buna karşın mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin açıkça görüldüğü tespit edildi. AA kameralarına yansıyan görüntülerde, birçok cadde ve sokakta hasar görmüş binalar ile zarar gören altyapı dikkat çekti.

Yaşanan güvenlik sorunlarının ardından ticari hayatın neredeyse durma noktasına geldiği mahallede, çok sayıda iş yerinin kepenklerini henüz açmadığı görüldü. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini ifade etti.

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede örgüt unsurlarının, sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalıştığı belirtilmişti.

Yoğun çatışmaların ardından YPG/SDG unsurları mahalleyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Suriye ordusu ise sivillerin operasyon süresince zarar görmemesi için mahalleden geçici çıkışlara izin veren güvenli koridorlar ve zaman dilimleri oluşturmuştu.