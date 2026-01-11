Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü

Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü
Yayınlanma:
Pakistan'da bir düğün meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın evdeki tüpten kaynaklandığı bildirildi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde patlama meydana geldi. Olay sonucu düşündeki 8 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Patlamanın mutfak tüpünün infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Öte yandan olay sonucu düğün evinin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki bazı evlerin hasar gördüğü ifade edildi.

Pakistan 40 dakika bekletildi: Erdoğan-Putin görüşmesine izinsiz girmişPakistan 40 dakika bekletildi: Erdoğan-Putin görüşmesine izinsiz girmiş

pakistanda-patlama-8-olu.jpg

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, patlamada hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, can kayıplarından üzüntü duyduğu ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediği ifade edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'

Sağlık yetkililerine yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatı verdiği kaydedilen Şerif’in, olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılmasını talep ettiği de kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Dünya
Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz
Pezeşkiyan: Protestocuların sesini duyuyoruz
Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"
Trump'ın Küba ısrarı sürüyor! "Çok geç olmadan anlaşma yapın"