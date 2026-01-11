Pakistan'da düğün evinde patlama: 8 ölü

Pakistan’ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde patlama meydana geldi. Olay sonucu düşündeki 8 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Patlamanın mutfak tüpünün infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Öte yandan olay sonucu düğün evinin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki bazı evlerin hasar gördüğü ifade edildi.

Pakistan 40 dakika bekletildi: Erdoğan-Putin görüşmesine izinsiz girmiş

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, patlamada hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, can kayıplarından üzüntü duyduğu ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediği ifade edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf’tan Türkiye’ye 'Netanyahu' çağrısı: 'Yakalanıp yargılansın'

Sağlık yetkililerine yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatı verdiği kaydedilen Şerif’in, olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılmasını talep ettiği de kaydedildi.