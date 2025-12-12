Pakistan 40 dakika bekletildi: Erdoğan-Putin görüşmesine izinsiz girmiş

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada temaslarına devam etti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle yapılan zirvede dikkat çeken anlar yaşandı.

Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov'un aynı koltukta yan yana oturduğu, Şerif'in ise tekli koltukta yalnız oturduğu görüldü.

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu!

40 DAKİKA BEKLEMİŞ

Liderlerin bu pozu üzerine çeşitli çeşitli yorumlar yapılırken, Rus medyası konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Rusya merkezli RT, Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak gelmediğini yazdı.

Bunun üzerine Şerif'in Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov arasındaki görüşmeye izinsiz katıldığı iddia edildi.