PKK'lılara af yasasının ilk detayları ortaya çıktı

11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri tamamlanmış 55 bine yakın mahkuma tahliye yolu görünmüştü. Tahliyeler başlamadan MHP'li Feti Yıldız bu sayının 115 bine kadar çıkacağını ancak bunun kademeli olarak gerçekleşeceğini açıklamıştı.

İktidar medyası o kademenin ne olduğunu "infaz eşitliği" düzenlemesiyle duyururken yaklaşık 50 bin mahkuma daha tahliye kapısının aralandığını açıkladı. İlk yargı düzenlemesinde terör suçluları tahliye sürecine alınmazken ikinci düzenlemede terör örgütü PKK üyelerinin de dahil edileceği konuşulmya başlandı.

50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

PKK'LILARA AF YASASININ İLK DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

DEM Partili Pervin Buldan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretinin ardından hukuki düzenlemeleri içeren İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini açıklaması ve Bahçeli'nin o sözlere 'imzasını atması'nın ardından atılacak adımlar merak konusu olmuştu.

Yatarının yarısını tamamlayan mahkumun aşamalı olarak cezaevinden çıkışını öngören "infaz eşitliği" düzenlemesiyle ikinci aşamasına girdiği açıklanan İmralı sürecindeki sis perdesi aralanmaya başladı.

Türkiye Gazetesi, AKP ve MHP'nin infaz yasasında 'hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasını öngören düzenlemeler için' harekete geçildiğini duyurdu. Terör suçlarında yatar süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkarken yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre de DEM Parti ve İmralı heyetinin gündeme getirdiği infaz düzenlemesi için harekete geçen iktidar cezasının yarısını yatan terör suçlularını da serbest bırakacak. Yeni infaz düzenlemesinden faydalanacak mahkumlar için “Örgütünün kendisini feshetmiş olması” koşulu aranacak. Böylelikle PKK’lılar düzenlemeden yararlanırken FETÖ ve diğer örgütler kendini feshetmediği için üyeleri de kapsama girmeyecek.

Süreç komisyonu, siyasi partilerden gelen öneriler doğrultusunda, rapor hazırlayacak ve yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesini çizecek. İktidar, böylece sorumluluğu diğer partilerle paylaşacak.

11. Yargı Paketi’nde FETÖ ve terörle bağlantılı diğer örgüt suçluları ve deprem müteahhitleri ile kadın ve çocuğa karşı suç işleyenler yine kapsam dışı kalacak.