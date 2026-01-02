50 bin tahliyenin daha yolunu açacak: İktidarın cezaevlerini 'sadeleştirme planı' ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve 11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

İlk etapta 55 bine yakın mahkumun tahliye olması beklenen düzenlemenin kademeli olarak 115 bine kdar çıkacağını ise MHP'li Feti Yıldız duyurmuş "Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi ,6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak." demişti. Kamuoyunda güvenlik tartışmalarına neden olan düzenlemenin ardından sayının "kademeli olarak" nasıl artacağına ilişkin soruya iktidar medyası yanıt verdi.

İKTİDARIN CEZAEVLERİNİ 'SADELEŞTİRME PLANI' ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; ceza infaz sisteminde hükümlerin sadeleştirilmesi tartışması hayata geçiriliyor. İnfazda eşitlik sağlama amacıyla yapılan çalışmanın yasalaşması durumunda 10 yıl hapis almış hükümlülerden cezasının yarısını tamamlayaba tahliye yolu açılacak.

Feti Yıldız'dan tahliye sözleri: Bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim

AKP ve MHP kanadından gelen yeni infaz sistemi açıklamalarını Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de desteklemesiyle 'hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasını öngören düzenlemeler için' harekete geçildi. Çalışmaların bu yıl içinde Meclis'e taşınması planlanırken AKP'li hukukçular, düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin sağlanacağını söylüyor.

İktidar partisi kaynakları “Adli suçlarda mahkûmlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak, kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.

Dört gün önce tahliye olan on binlerce kişi kuyruğa koştu! Ucu bucağı görünmedi

Aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler sebebiyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının, ceza adaletini zedelediği ifade ediliyor.

50 BİN TAHLİYENİN DAHA YOLUNU AÇACAK

AKP kanadındaki genel görüş; infazın yarı oranında uygulanması yönünde ortaya çıkarken 'sadeleştirme' düzenlemesinden 40 ila 50 bin hükümlünün yararlanarak tahliye olmasının yolu açılacak. İktidarın formülü yasalaşırsa, '10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkân sağlanacak' ve hâlen cezasının yüzde 50’sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği iyi hâl değerlendirmeleri, infaz süresinin yarı oranında uygulanması aşamasında büyük rol oynayacak.

"Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti de sık sık, bu kurulların objektif değerlendirme yapmadığına yönelik eleştirilerini hükûmete iletiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de söz konusu kurullar en önemli başlık olarak yer alıyordu. Bu nedenle AKP’nin yapacağı yeni yasal değişikliklerinin ikinci aşamasında, cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik adım atılacak."

UZMANLAR İKNA OLMALI

Denetim mekanizması suçun içeriğine özgü çalışacak şekilde düzenlenecek, gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog, psikiyatr gibi uzmanların etkinliği artırılacak. Hükümlünün gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmeye çalışılacak.

Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme şartlarından yararlanacak.

Şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olan hükümlülerin takibine yönelik adım üçüncü aşama olarak uygulamaya alınacak. Topluma ayak uydurmaları için hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek dâhil tüm destekler verilecek. İş bulmaları sağlanacak, mesleki eğitim desteği dahil olmak üzere yeni bir hayat kurmaları ve ıslahlarına yönelik destekler gündeme gelecek.