Dört gün önce tahliye olan on binlerce kişi kuyruğa koştu! Ucu bucağı görünmedi

Covid affı olarak bilinen düzenleme 11. Yargı Paketi kapsamında genişletildi. On binlerce kişi dört gün önce cezaevinden tahliye edilmeye başlandı.

Yeni düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023’e kadar işlenen suçlar için hükümlülere önemli infaz indirimleri getirildi. Buna göre:

Hükümlüler, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebilecek,

3 yıl daha erken denetimli serbestlik hakkından faydalanabilecek.

Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanacak hükümlüler de ucu bucağı görünmeyen kuyruk oluşturdu. Büroya girişten çekilen fotoğrafta binlerce kişinin işlemlerini yapmak için sıraya girdiği görüldü.

İstanbul'daki Denetimlik Serbestlik Bürosu'na işlemleri için gelen hükümlüler, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?

Af kapsamına alınmayan suçlar ise şöyle sıralandı:

Belirli kasten öldürme suçları,

Deprem kaynaklı ölüm suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.

AF DEĞİL AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Binlerce hükümlünün cezaevinden çıkması nedeniyle yasal düzenleme kamuoyunda 'af' olarak kabul edilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de şu açıklamayı yapmıştı: