Dört gün önce tahliye olan on binlerce kişi kuyruğa koştu! Ucu bucağı görünmedi
Covid affı olarak bilinen düzenleme 11. Yargı Paketi kapsamında genişletildi. On binlerce kişi dört gün önce cezaevinden tahliye edilmeye başlandı.
Yeni düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023’e kadar işlenen suçlar için hükümlülere önemli infaz indirimleri getirildi. Buna göre:
- Hükümlüler, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna geçebilecek,
- 3 yıl daha erken denetimli serbestlik hakkından faydalanabilecek.
Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanacak hükümlüler de ucu bucağı görünmeyen kuyruk oluşturdu. Büroya girişten çekilen fotoğrafta binlerce kişinin işlemlerini yapmak için sıraya girdiği görüldü.
İstanbul'daki Denetimlik Serbestlik Bürosu'na işlemleri için gelen hükümlüler, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.
HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?
Af kapsamına alınmayan suçlar ise şöyle sıralandı:
- Belirli kasten öldürme suçları,
- Deprem kaynaklı ölüm suçları,
- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
- Terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.
AF DEĞİL AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Binlerce hükümlünün cezaevinden çıkması nedeniyle yasal düzenleme kamuoyunda 'af' olarak kabul edilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de şu açıklamayı yapmıştı:
"Son günlerde bazı basın yayın mecralarında yer alan, "Kovid affından yararlanıp suç işlediler" şeklindeki haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme bir af değildir.
Düzenleme, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlediği hâlde yargılaması geç sonuçlandığı için Kovid izninden yararlanamayanlarla, aynı tarihten önce suç işleyip hükmü kesinleşerek ceza infaz kurumunda bulunanlar arasındaki eşitsizliği gidermeye yöneliktir.
Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçiş ve açık ceza infaz kurumunda uygulanan izin süreçleri, infaz sistemimizin mevzuata dayalı uygulamalarıdır. Bu süreçlerin, 11.Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemelerle ilişkilendirilmesi doğru değildir.
Bu kapsamda açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler; mevzuat gereği izin, çalışma ve denetimli serbestlik gibi imkânlardan zaten yararlanabilen, infazın kademeli yürütülmesi çerçevesinde topluma dönüşe hazırlanan kişilerdir.
Bu nedenle "afla tahliye edilip suç işlendiği" iddiası doğru değildir. Söz konusu kişiler, ilgili düzenleme olmasa dahi infaz rejimi içinde dış dünyayla kontrollü temas imkânına sahip hükümlülerdir.
Bununla birlikte, izin veya denetimli serbestlik sürecinde suça karıştığı ya da yükümlülüklere aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında, adli süreçler işletilmekte; ayrıca açık ceza infaz kurumu hakkının kaybı ve kapalı ceza infaz kurumuna iade dâhil mevzuatın öngördüğü işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır."