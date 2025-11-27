Feti Yıldız'dan tahliye sözleri: Bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim

AKP, 11. Yargı Paketi'ni bugün Meclis Başkanlığı'na sundu. Ceza sürelerinde değişiklik öngören teklifin detayları da belli oldu.

Merakla beklenen yargı paketinin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolunun açıldığını ifade etti.

FETİ YILDIZ'DAN TAHLİYE SÖZLERİ

Daha önce infaz yasasındaki Covid düzenlemesinin adaletsizlik yarattığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı." demişti.

Güler'in yargı paketinin detaylarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir kez daha paylaşım yapan Feti Yıldız, düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişinin sonrasındaki 6 ay içinde is 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacağını söyledi.

"BU EŞİTSİZLİĞİ GİDERECEĞİZ DEMİŞTİM"

Feti Yıldız'ın yargı düzenlemesine ilişkin paylaşımları şu şekilde:

"İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile,kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı."

"Covid düzenlemesi 11.Yargı paketinde yer aldı.Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi ,6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak."

"TBMM kürsüsünden bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim. Evet. Şimdi zamanı....."