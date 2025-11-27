Feti Yıldız'dan tahliye sözleri: Bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim

Feti Yıldız'dan tahliye sözleri: Bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim
Yayınlanma:
AKP'li Abdullah Güler'in 11. Yargı Paketi teklifinin detaylarını açıklamasının ardından yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolu görüldü. Gülerin açıklamasının ardından paylaşım yapan MHP'li Feti Yıldız 60 bin mahkumun da 6 ay içinde bu sayıya ekleneceğini söyledi.

AKP, 11. Yargı Paketi'ni bugün Meclis Başkanlığı'na sundu. Ceza sürelerinde değişiklik öngören teklifin detayları da belli oldu.

Merakla beklenen yargı paketinin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye yolunun açıldığını ifade etti.

FETİ YILDIZ'DAN TAHLİYE SÖZLERİ

Daha önce infaz yasasındaki Covid düzenlemesinin adaletsizlik yarattığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı." demişti.

Güler'in yargı paketinin detaylarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir kez daha paylaşım yapan Feti Yıldız, düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişinin sonrasındaki 6 ay içinde is 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacağını söyledi.

"BU EŞİTSİZLİĞİ GİDERECEĞİZ DEMİŞTİM"

Feti Yıldız'ın yargı düzenlemesine ilişkin paylaşımları şu şekilde:

"İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile,kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı."

"Covid düzenlemesi 11.Yargı paketinde yer aldı.Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi ,6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak."

"TBMM kürsüsünden bu eşitsizliği gidereceğiz demiştim. Evet. Şimdi zamanı....."

feti-yildizdan-tahliye-sozleri-bu-esitsizligi-giderecegiz-demistim-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Türkiye
Medya kulislerini sallayan iddia: Acun Ilıcalı dev kanala talip oldu
Medya kulislerini sallayan iddia: Acun Ilıcalı dev kanala talip oldu
Halk sağlığıyla oynayanlara baskın: 5,4 ton et ürünü imha edildi
Halk sağlığıyla oynayanlara baskın: 5,4 ton et ürünü imha edildi
Lise öğrencisini sokak ortasında darp ettiler: Kayda alıp sosyal medyada paylaştılar
Lise öğrencisini sokak ortasında darp ettiler: Kayda alıp sosyal medyada paylaştılar