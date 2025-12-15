Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'dan gelen teklifi kabul etti.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 28 (P) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada ise Marco Asensio kaydetti.

YAZ YILDIRIM MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİNDE YER ALDI

Karşılaşma öncesi seremonide dikkat çeken de bir an yaşandı. Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım maç önü seremonisinde yer aldı.

MARCO ASENSIO İLE BİRLİKTE ÇIKTI

Yaz Yıldırım sahaya maçta gol de atan Marco Asensio ile birlikte çıktı. Yıldırım, Ali Koç döneminde de maç önü seremonilerinde yer almıştı.

SADETTİN SARAN SEVE SEVE KABUL ETTİ

Seremoni talebinin Aziz Yıldırım cephesinden geldiği Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın da seve seve kabul ettiği öne sürülüyor.

