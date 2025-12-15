Fenerbahçe'de maç biter bitmez soyunma odasına koştu: Ayrılık kapıda

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Chobani Stadyumu’ndaki maçta sarı-lacivertliler, 4-0 galip geldi.

Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, maç sonu yaşanan bir olaya dair konuştu.

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

“AYRILIK KESİN GİBİ”

Sebastian Szymanski’nin direkt soyunma odasına gittiğini belirten İlker Yağcıoğlu, “Bir tane sıkıntı var. Bütün takım soyunma odasına giderken Szymanski direkt soyunma odasına gitmiş. Galiba o artık Fenerbahçe'yle bağlarını koparmış. İştahlı da değildi, hata yaptı. Taraftar da tepki gösterdi. Sanki orada ayrılık kesin gibi” sözlerini sarf etti.

OYUNA SONRADAN GİRDİ

Polonyalı futbolcu, Konyaspor maçının 68. dakikasında Jhon Duran’ın sakatlanması üzerine oyuna sonradan dahil olmuştu.

BU SEZON 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Sebastian Szymanski, 988 dakika sahada kaldı. Szymanski bu sürede 2 gol ve 2 asist kaydetti.