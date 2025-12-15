Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

METEHAN BALTACI VE MERT HAKAN YANDAŞ AYNI KOĞUŞTA

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve bir diğer tutuklu Galatasaraylı Metehan Baltacı, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İkilinin aynı koğuşta kaldığı öğrenildi.

METEHAN BALTACI’NIN DURUMU İYİ

Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ercan Sevdimbaş, Metehan Baltacı’ya yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı.

Metehan Baltacı’nın moralinin iyi olduğunu ve tutuklama kararını çok ağır bulduğunu dile getiren Ercan Sevdimbaş, Mert Hakan Yandaş için de ilginç bir açıklamada bulundu.

ALİ KOÇ’TAN MERT HAKAN YANDAŞ’A ZİYARET

Ercan Sevdimbaş, Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiği sırada Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç’un da orada olduğunu ve Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

Ercan Sevdimbaş açıklamasında şu sözleri sarf etti: