Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü

Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, bahis soruşturmasında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

METEHAN BALTACI VE MERT HAKAN YANDAŞ AYNI KOĞUŞTA

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve bir diğer tutuklu Galatasaraylı Metehan Baltacı, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İkilinin aynı koğuşta kaldığı öğrenildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

METEHAN BALTACI’NIN DURUMU İYİ

Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ercan Sevdimbaş, Metehan Baltacı’ya yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı.

Metehan Baltacı’nın moralinin iyi olduğunu ve tutuklama kararını çok ağır bulduğunu dile getiren Ercan Sevdimbaş, Mert Hakan Yandaş için de ilginç bir açıklamada bulundu.

thumbs-b-c-225b2e0dc4e0344c748a053025291e6d-1.jpg

ALİ KOÇ’TAN MERT HAKAN YANDAŞ’A ZİYARET

Ercan Sevdimbaş, Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiği sırada Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç’un da orada olduğunu ve Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladıFenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

Ercan Sevdimbaş açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Farukcan Genç ve Mehmet Emin Katipoğlu aynı koğuşta kalıyor. Benim Metehan Baltacı’yı ziyaret ettiğim saatlerde Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da Mert Hakan Yandaş’ı ziyaret etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Spor
Fenerbahçe'de maç biter bitmez soyunma odasına koştu: Ayrılık kapıda
Fenerbahçe'de maç biter bitmez soyunma odasına koştu: Ayrılık kapıda
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti