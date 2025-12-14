Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Yayınlanma:
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

FIRTINA SIRASINDA NE YAPILMALI?

Mümkün olduğunca içerde kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Kaynak:AA

