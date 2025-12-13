Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"

Son dakika haberi... Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gültet'in hakimlik ve emniyet ifadesine Halktv.com.tr ulaştı. Gülter, hakimlik ifadesinde 'Benim herhangi bir şeyden korkum yok" dedi. Annesini iterken söylediği 'görüşürüz ifadesini reddetti.