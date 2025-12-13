Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürek burktu!

Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da yaşadığı apartmanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken; soruşturma kapsamında ifade veren bir arkadaşı, Gülter’in annesini bilerek pencereden ittiğini öne sürdü. Soruşturma sürerken, hayatını kaybeden sanatçının son doğum gününde dile getirdiği sözler ortaya çıktı.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, yeni gelişmeler yaşanıyor. Sanatçının hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

ARKADAŞININ BEYANI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmada kilit rol oynayan bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede dikkat çeken bir beyanda bulundu. Ulu, Gülter'in annesini bilerek pencereden aşağıya ittiğini öne sürdü. Bu ifadenin ardından arkadaşı Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu dile getirdi.

AİLE AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Öte yandan, Güllü ailesinin avukatlığını üstlenen Rahmi Çelik ve beraberindeki hukukçular, dosyadan çekilme kararı aldıklarını ve Tuğyan Ülkem Gülter’in savunmasını üstlenmeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

GÜLLÜ’NÜN SON DİLEĞİ YÜREK BURKTU

Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden sanatçının son doğum gününde dile getirdiği temenniler gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntülerde Güllü’nün, çocukları ve torunu için sağlık ve eğitim temennilerinde bulunduğu görüldü. Kutlamaya, tutuklanan kızı Tuğyan’ın da katıldığı ve doğum günü pastasında Güllü ile torununun fotoğrafının yer aldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

