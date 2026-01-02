Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındı

Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu ameliyata alındı
Yayınlanma:
Bir süredir rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıklayan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, bugün ameliyata alındı.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada rektum kanserine yakalandığını duyuran ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat aşamasına geçtiğini duyurmuştu.

Aslında geçtiğimiz hafta yapılması planlanan operasyon, ünlü sunucunun geçirdiği ağır boğaz enfeksiyonu nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı olarak bir hafta süreyle ertelenmişti.

ece-vahapoglu.webp

Sağlık durumundaki gelişmeleri ilk günden itibaren takipçileriyle paylaşan Ece Vahapoğlu, bugün ameliyata alındı.

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı notta, "Davetsiz misafirle vedalaşmaya... Yeni yıl yeni enerji" ifadelerini kullandı.

kanser-oldugunu-aciklayan-unlu-sunucu-ameliyata-alindi.jpg

Yaptığı paylaşımda, ameliyat öncesi işlerini tamamladığını söyleyen Vahapoğlu, hastanede ailesi ve yakın arkadaşlarının yanında olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

