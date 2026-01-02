Cem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı! İrem Derici 'taş gibiyim' dedi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisinde yaptığı bir espri, sosyal medyada bir tartışma başlattı.

Yılmaz'ın gösterisi sırasında dile getirdiği, "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. 38 yaşında biriyle çıkıyorum. 'Buldu çıtırı' diyorlar. Ona çok canım sıkılıyor 38 lan, ölmek üzere." şeklindeki sözleri, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Cem Yılmaz'ın 'elit' tanımı gündem oldu

Cem Yılmaz’a yönelik eleştiriler yükselirken, ünlü komedyene İrem Derici’den destek geldi.

"ZATEN TÜRKİYE’DE KISITLI İMKANLARDA YAPILABİLİYOR"

Kendisinin de 38 yaşında olduğunu söyleyen Derici, yapılan eleştirilere karşı Cem Yılmaz’ı savunarak şu açıklamayı yaptı:

"38’im. Taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjiğim ve hayattan ne istediğimi çok iyi biliyorum. İzlerken asla alınıp tribe girmedim çünkü adı üstünde ya bu hani: mizah. Yani zaten Türkiye’de kısıtlı imkanlarda (!) yapılabiliyor garibim mizah, onu da bir salın be!