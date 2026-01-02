Cem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı! İrem Derici 'taş gibiyim' dedi

Cem Yılmaz'ın sözleri ortalığı karıştırdı! İrem Derici 'taş gibiyim' dedi
Yayınlanma:
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi sosyal medyada tartışma yaratırken, ünlü komedyene destek İrem Derici'den geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisinde yaptığı bir espri, sosyal medyada bir tartışma başlattı.

Yılmaz'ın gösterisi sırasında dile getirdiği, "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. 38 yaşında biriyle çıkıyorum. 'Buldu çıtırı' diyorlar. Ona çok canım sıkılıyor 38 lan, ölmek üzere." şeklindeki sözleri, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

cem-yilmaz.jpg

Cem Yılmaz'ın 'elit' tanımı gündem olduCem Yılmaz'ın 'elit' tanımı gündem oldu

Cem Yılmaz’a yönelik eleştiriler yükselirken, ünlü komedyene İrem Derici’den destek geldi.

"ZATEN TÜRKİYE’DE KISITLI İMKANLARDA YAPILABİLİYOR"

Kendisinin de 38 yaşında olduğunu söyleyen Derici, yapılan eleştirilere karşı Cem Yılmaz’ı savunarak şu açıklamayı yaptı:

"38’im. Taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjiğim ve hayattan ne istediğimi çok iyi biliyorum. İzlerken asla alınıp tribe girmedim çünkü adı üstünde ya bu hani: mizah. Yani zaten Türkiye’de kısıtlı imkanlarda (!) yapılabiliyor garibim mizah, onu da bir salın be!

irem-derici.webp

Ya sabahtan beri bin tane tweet okudum linçleyen, deli misiniz ayol siz? Gidin bir Ricky Gervais izleyin, Dave Chappelle izleyin, Kevin Hart izleyin de görün ebenizinkini. Buna mı takıldınız yani? Allah başka dert vermesin gerçekten, şuna da duyar kasacaksanız artık oynamayalım. Adamın kursağında heves bırakın canlarım, muadili yok Cem Yılmaz’ın, haberiniz ola."

irem-derici-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Magazin
Aslı Bekiroğlu'ndan doktor hatası itirafı! "Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler"
Aslı Bekiroğlu'ndan doktor hatası itirafı! "Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler"
Bir televizyon kanalı adını değiştirdi
Bir televizyon kanalı adını değiştirdi