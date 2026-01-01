Cem Yılmaz'ın 'elit' tanımı gündem oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi olan 'CMXXIV' dijital platform Netlix'te yeni yılın ilk saatlerinde yayınlandı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen gösteride Yılmaz'ın politik mizahı ön planda oldu.

CEM YILMAZ'IN POLİTİK GÖNDERMELERİ GÜNDEM OLDU

Kılıç ile çıktığı sahnede sık sık politik göndermelerde bulunan Cem Yılmaz, "Yapıştıracağım birkaç politik espri de..." ifadelerini kullanarak "Benim klasik Mercedesleri polis arabası yaparlar diye şey yapmıyorum" esprisini yaptı.

Sözlerinin yoğun alkış alması üzerine Yılmaz, elindeki kılıcı göstererek, "Sağ olun, haftaya da TRT'de başlıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ELİT OLMAK BU KADAR KOLAY"

Yılmaz, CMXXIV gösterisinde "elit" kavramını da hicvederek şunları söyledi: