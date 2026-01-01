Cem Yılmaz'ın 'elit' tanımı gündem oldu

Yayınlanma:
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yayınlanan son gösterisindeki ifadeleri gündem oldu. Politik mizahın ön planda olduğu gösteride elit tanımı ve 'TRT' göndermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi olan 'CMXXIV' dijital platform Netlix'te yeni yılın ilk saatlerinde yayınlandı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen gösteride Yılmaz'ın politik mizahı ön planda oldu.

CEM YILMAZ'IN POLİTİK GÖNDERMELERİ GÜNDEM OLDU

Kılıç ile çıktığı sahnede sık sık politik göndermelerde bulunan Cem Yılmaz, "Yapıştıracağım birkaç politik espri de..." ifadelerini kullanarak "Benim klasik Mercedesleri polis arabası yaparlar diye şey yapmıyorum" esprisini yaptı.

Sözlerinin yoğun alkış alması üzerine Yılmaz, elindeki kılıcı göstererek, "Sağ olun, haftaya da TRT'de başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü!Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü!

"TÜRKİYE'DE ELİT OLMAK BU KADAR KOLAY"

Yılmaz, CMXXIV gösterisinde "elit" kavramını da hicvederek şunları söyledi:

  • "Türkiye'de kırmızıda duran, yeşilde geçen, biri merhaba deyince merhaba diyen, günaydın efendim diyen insan elit oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
