Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, ‘CMXXIV’ adlı stand-up gösterisinin 23 Kasım’daki biletleri tükendi. Biletler, fahiş fiyatlara karaborsada satılmaya başlandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 23 Kasım – 29 Aralık tarihleri arasında ‘CMXXIV’ adlı gösterisiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bilet fiyatlarının 850 TL ile 10 bin TL arasında değiştiği gösteriye ilgi o kadar yoğundu ki, 23 Kasım’daki açılış gecesinin biletleri kısa sürede tükendi.

54 BİN LİRAYA KADAR TIRMANDI

Biletlerin hızla tükenmesinin ardından karaborsacılar fırsatı kaçırmadı. Cem Yılmaz’ın gösteri biletleri, online platformlarda ve ikinci el satış sitelerinde fahiş fiyatlardan alıcı bulmaya başladı.

İlk gösterinin karaborsadaki bilet fiyatları 54 bin liraya kadar tırmandı.

Bu durum, geçtiğimiz günlerde Tarkan’ın 16-17-20 ve 23 Ocak’ta Volkswagen Arena’da vereceği konserlerin biletlerinin de anında tükenip karaborsaya düşmesini akıllara getirdi. Site çökmüş, bilet almak isteyen binlerce kişi sıraya girmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

