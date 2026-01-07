Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan davayı kaybetti: Faiziyle ödeyecekler

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan davayı kaybetti: Faiziyle ödeyecekler
Yayınlanma:
Yeşilçam’ın usta ismi Halit Akçatepe’nin kızının, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film'e açtığı telif davasında karar çıktı. Gülşah Film'in 10 yıllık faiziyle birlikte tazminat ödemesine karar verildi.

Türk sinemasının usta ismi Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı, babasının rol aldığı filmlerin televizyon kanallarında izinsiz yayınlandığı ve bu yayınlardan doğan mali hakların kendilerine ödenmediği iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın sahibi olduğu Gülşah Film’e dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Bozatlı, babasının yer aldığı 5 ayrı filmin televizyon kanallarına satışının gerçekleştirildiğini ancak taraflarına herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti.

hulya-kocyigit-ve-selim-soydan.jpg

Gülşah Film’in avukatları ise, Halit Akçatepe’nin söz konusu filmlerden sadece ikisiyle ilgili hak sahibi olduğunu, diğer filmlerle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek davanın reddini talep etti.

10 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme, Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı’yı haklı buldu.

halit-akcatape-kizi.webp
Halit Akçatepe ve kızı Ebru Akçatepe Bozatlı

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait olan Gülşah Film’in; 310 bin 200 lira maddi, 25 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 335 bin 200 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Mahkeme, Gülşah Film’in bu tazminatı davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak olan 10 yıllık faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

