Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi Alman basınında!

Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi Alman basınında!
Yayınlanma:
Serenay Sarıkaya’nın “şehirden kaçış alanı” olarak tanımladığı lüks evi, Alman basınında yer aldı. Çağdaş iç mimarinin başarılı örnekleri arasında gösterilen ev, estetik anlayışıyla övgü topladı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın İstanbul’daki evi, dünyaca ünlü mimarlık ve tasarım dergisi “Architectural Digest”in Almanya baskısında yer aldı.

İç mimar Enis Karavil’in imzasını taşıyan ev, daha önce Architectural Digest’in Orta Doğu edisyonunda da yayımlanmıştı. Ünlü oyuncunun evi, bu kez Almanya’da, AD Germany sayfalarında okuyucularla buluştu.

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-11.webp

Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacakDeniz Akkaya hapis yatacak

ÇAĞDAŞ İÇ MİMARİ ÖRNEKLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Serenay Sarıkaya’nın "şehirden kaçış alanı" olarak tanımladığı evin, modern ve minimalist tasarımıyla dikkat çektiği belirtildi.

Evin, belirgin mimari detayları ve özgün mobilya seçimleriyle çağdaş iç mimarinin iyi örneklerinden biri olarak kabul edildiği vurgulandı.

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-12.webp

Yoğun bakıma alınan Haldun Dormen'den ilk açıklamaHaldun Dormen'den ilk açıklama

"EVİM, BENİM KABUĞUM GİBİDİR"

Daha önce evinin kapılarını AD Middle East'e açan Sarıkaya, "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya'nın evi için dergide şu ifadelere yer verilmişti:

"Sarıkaya'nın özel bir vaha istemesi anlaşılabilir. Yani İstanbul'un göbeğinde bir sığınak bulmak onun için bir emlak mucizesinden başka bir şey değildi. Avrupa Boğaz kıyısında modernist bir binada yer alan bu karamsar, endüstriyel lüks koza, aktris evi ilk gördüğünde ilham vermeyen bir oda kümesiydi."

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-8.webp

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-9.webp

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-10.webp

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-13.webp

serenay-sarikayanin-muhtesem-evi-alman-basininda-14.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Magazin
Kadir İnanır'dan iyi haber geldi
Kadir İnanır'dan iyi haber geldi
Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacak
Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacak