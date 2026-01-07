Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi Alman basınında!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın İstanbul’daki evi, dünyaca ünlü mimarlık ve tasarım dergisi “Architectural Digest”in Almanya baskısında yer aldı.

İç mimar Enis Karavil’in imzasını taşıyan ev, daha önce Architectural Digest’in Orta Doğu edisyonunda da yayımlanmıştı. Ünlü oyuncunun evi, bu kez Almanya’da, AD Germany sayfalarında okuyucularla buluştu.

ÇAĞDAŞ İÇ MİMARİ ÖRNEKLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Serenay Sarıkaya’nın "şehirden kaçış alanı" olarak tanımladığı evin, modern ve minimalist tasarımıyla dikkat çektiği belirtildi.

Evin, belirgin mimari detayları ve özgün mobilya seçimleriyle çağdaş iç mimarinin iyi örneklerinden biri olarak kabul edildiği vurgulandı.

"EVİM, BENİM KABUĞUM GİBİDİR"

Daha önce evinin kapılarını AD Middle East'e açan Sarıkaya, "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya'nın evi için dergide şu ifadelere yer verilmişti: