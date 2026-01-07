Yoğun bakıma alınan Haldun Dormen'den ilk açıklama

Yoğun bakıma alınan Haldun Dormen'den ilk açıklama
Yayınlanma:
Enfeksiyon tedavisi sırasında durumu ağırlaşan ve dün yoğun bakıma alınan Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen'in, devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine dün yoğun bakım ünitesine alındığı bildirilmişti.

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan 97 yaşındaki usta sanatçıdan sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama sosyal medya hesabından geldi.

haldun-dormen.jpg

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Hastanede tedavisi devam eden Haldun Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

