Yoğun bakıma alınan Haldun Dormen'den ilk açıklama

Türk tiyatrosunun usta ismi, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen'in, devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine dün yoğun bakım ünitesine alındığı bildirilmişti.

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan 97 yaşındaki usta sanatçıdan sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama sosyal medya hesabından geldi.

Estetik operasyonunda hayatını kaybetti

Hastanede tedavisi devam eden Haldun Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."