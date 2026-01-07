Fenomen isim estetik operasyonunda hayatını kaybetti

Fenomen isim estetik operasyonunda hayatını kaybetti
Yayınlanma:
38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yulia Burtseva, geçirdiği estetik operasyonu sırasında anafilaktik şok geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından klinik hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan ve sosyal medyada ailesiyle paylaştığı videolarla binlerce takipçiye ulaşan 38 yaşındaki Yulia Burtseva, estetik operasyon için gittiği Rusya’nın başkenti Moskova’da hayatını kaybetti.

38 yaşındaki fenomenin, "butt-lift" olarak bilinen kalça estetiği ve karın toparlama işlemleri için bıçak altına yattığı öğrenildi.

yulia-burtseva.png

Hollywood'a Maduro şokuHollywood'a Maduro şoku

ANAFİLAKTİK ŞOKA GİRDİ

İddiaya göre, ameliyatın başladığı sırada Burtseva’nın vücudu operasyonda kullanılan tıbbi maddelere karşı şiddetli bir reaksiyon gösterdi.

Operasyon esnasında anafilaktik şoka girdiği belirlenen genç kadın, ameliyat masasında hayatını kaybetti.

yulia-burtseva-die.webp

Yavaş sinemanın efsanesi Béla Tarr vefat ettii Béla Tarr vefat etti

KLİNİK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik ölümün ardından Rus yetkililer harekete geçti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, operasyonun gerçekleştirildiği özel klinik mercek altına alındı.

Yetkililer, ameliyat öncesinde Burtseva’ya gerekli alerji testlerinin yapılıp yapılmadığını ve cerrahi müdahale sırasında herhangi bir tıbbi ihmalin olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Magazin
Hollywood'a Maduro şoku
Hollywood'a Maduro şoku
Yavaş sinemanın efsanesi Béla Tarr vefat etti
Yavaş sinemanın efsanesi Béla Tarr vefat etti