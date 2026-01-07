Hollywood'a Maduro şoku

Yayınlanma:
ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu ve Maduro'nun alıkonulması, dünya yıldızlarını vurdu. Hava sahasının kapatılmasıyla Leonardo DiCaprio, Mike Tyson ve Natalie Portman gibi isimler Karayipler'de mahsur kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik askeri operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin alıkonularak New York’a getirilmesi, diplomatik krizin yanı sıra magazin dünyasında da deprem etkisi yarattı.

ABD’nin Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin, askeri operasyon güvenliği gerekçesiyle Venezuela hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı alması, ticari uçuşları ve milyon dolarlık özel jetleri yere çiviledi. Bu ani karar, dönüş hazırlığı yapan Hollywood yıldızlarını adada "rehin" bıraktı.

Page Six’in haberine göre, St. Barts ve çevresindeki lüks tatil beldelerinde mahsur kalanlar listesi adeta bir "kırmızı halı" geçidini andırıyor. Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Queen Latifah, Mike Tyson ve Ming Lee Simmons gibi isimler, uçuş yasağı nedeniyle adadan ayrılamadı.

KRİZİN GÖLGESİNDE "MAHSUR KALDIK" PARTİLERİ

Hava sahasının ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken, lüks oteller ünlü isimlerle dolup taştı. Dönüş planları suya düşen yıldızların, bu "zorunlu tatili" fırsata çevirdiği görüldü. Pek çok ünlü ismin, stres atmak ve durumu kabullenmek için çareyi adada sabaha kadar süren partiler düzenleyerek “kafa dağıtmakta” bulduğu belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

