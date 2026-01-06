Maduro kaçırılırken 32 asker öldü! Küba kimliklerini açıkladı

Küba, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırmaya yönelik askeri operasyonunda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin kimliklerini açıkladı.

Küba Komünist Partisi’nin resmi gazetesi Granma’dayayımlanan “Onur ve Şan” başlıklı açıklamada, yaşamını yitirenlerin Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan askerler olduğu belirtildi.

İKİ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Açıklamada, askerlerin “çatışmalarda doğrudan öldürüldüğü ya da ABD bombardımanı sırasında, fedakarca direniş gösterdikten sonra yaşamını yitirdiği” belirtildi.

Havana, 32 askerin ölümü nedeniyle 5 ve 6 Ocak tarihlerinde iki günlük ulusal yas ilan ederken, cenaze törenlerine ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Venezuela'da öldürülen 32 Kübalının isimleri şu şekilde:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ASKERLERİ

Albay Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 yaşında)

Albay Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 yaşında)

Binbaşı Rodney Izquierdo Valdés (51 yaşında)

Binbaşı Ismael Terrero Ge (47 yaşında)

Kaptan Yoel Pérez Tabares (48 yaşında)

Kaptan Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 yaşında)

Yarbay Orlando Osoria López (45 yaşında)

Binbaşı Rubiel Díaz Cabrera (53 yaşında)

Binbaşı Hernán González Perera (43 yaşında)

Kaptan Bismar Mora Aponta (50 yaşında)

Birinci Teğmen Yorlenis Revé Cuza (36 yaşında)

Üsteğmen Alejandro Rodríguez Royo (35 yaşında)

Birinci Teğmen Erdwin Rosabal Avalos (35 yaşında)

Üsteğmen Daniel Torralba Díaz (34 yaşında)

Birinci Teğmen Yandrys González Vega (45 yaşında)

Birinci Teğmen Yordanys Marionis Núñez (43 yaşında)

Üsteğmen Yunior Estévez Samon (32 yaşında)

Teğmen Yasmani Dominguez Cardero (32 yaşında)

Teğmen Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 yaşında)

Teğmen Yoandys Rojas Pérez

Birinci Astsubay Giorki Verdecia García (30 yaşında)

DEVRİMCİ SİLAHLI KUVVETLERİN ASKERLERİ

Kaptan Adrián Pérez Beades (34 yaşında)

Baş Astsubay Suriel Godales Alarcón (42 yaşında)

Asker (emekli) Adelkis Ayala Almenares (45 yaşında)

Emekli asker Alexander Noda Gutiérrez (48 yaşında)

Asker (emekli) Ervis Martínez Herrera (52 yaşında)

Asker (emekli) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 yaşında)

Emekli asker Juan David Vargas Vaillant (54 yaşında)

Emekli asker Rafael Enrique Moreno Font (35 yaşında)

Emekli asker Luis Alberto Hidalgo Canals (57 yaşında)

Asker (emekli) Luis Manuel Jardines Castro (59 yaşında)

Asker (sağda) Sandy Amita López (37 yaşında)

