Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacak

Ünlü sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya hakkında koruma kararı aldırmış ancak Akkaya bu karara uymamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarında hakaret ve kişilik haklarına saldırı içeren ifadeler kullandığı belirlenen Akkaya hakkında, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına hükmetti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kararının kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis kararına itirazda bulundu. Ancak Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti.

3 GÜN HAPİS YATACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, itiraza ret kararı sonrası, Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği zorlama hapis cezası kesinleşti. Deniz Akkaya'nın, koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE HAPİS CEZALARI ALDI

Deniz Akkaya, daha önce de birden fazla davada hapis cezası almıştı. 2021’de Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapse, 2024’te kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca vesayet davasına bakan hâkime yönelik tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı.