Deniz Akkaya ve Gülşah Saraçoğlu'nun "hırsızlık" davasında karar çıktı

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın, modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında canlı yayında dile getirdiği iddialar mahkemeye taşındı.

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında konuşan Akkaya, haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını öne sürmüştü.

Deniz Akkaya, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde. Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi.' İşte kadının bana söyledikleri bunlar."