Deniz Akkaya ve Gülşah Saraçoğlu'nun "hırsızlık" davasında karar çıktı

Yayınlanma:
Deniz Akkaya, bir televizyon programında modacı Gülşah Saraçoğlu'nu hırsızlıkla suçlamıştı. Bunun üzerine Saraçoğlu'nun açtığı davada karar çıktı.

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın, modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında canlı yayında dile getirdiği iddialar mahkemeye taşındı.

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında konuşan Akkaya, haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını öne sürmüştü.

"NÜKHET DURU'NUN EVİNDE PARAMI ÇALDI" İDDİASI

Deniz Akkaya, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde. Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi.' İşte kadının bana söyledikleri bunlar."

deniz-akkaya.webp

Bu itham karşısında sessiz kalmayan Gülşah Saraçoğlu, kendisini hırsızlıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya manevi tazminat davası açarak mahkemenin yolunu tuttu.

AKKAYA'NIN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT BELLİ OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, karara bağlandı.

gulsah-saracoglu.webp

Mahkeme heyeti, Deniz Akkaya'nın sözlerinin Gülşah Saraçoğlu'nun özel yaşamına saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Deniz Akkaya'nın modacı Gülşah Saraçoğlu'na 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Kaynak:Sabah

