Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını duyurdu.

Ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım başlarken, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş şekilleniyor.

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu sezonun ilk yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

acun-ilicali.jpg

SÜRPRİZ İSİM: BAYHAN

Acun Ilıcalı'nın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu için belirlediği ilk isim, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan oldu.

Bu karar sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanırken, Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum."

bayhan-11zon.jpg

Bayhan Gürhan, son olarak rol aldığı "Gassal" dizisiyle ekranlara gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

