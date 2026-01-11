Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!

Geçen yıl ayrıldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa’nın YouTube programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Taşçıoğlu, o dönemde çok konuşulan Pembe karakterinin diziye veda ediş sürecini ilk kez paylaştı.

"HAYATIMIN GİDİŞATINDA AKLIMDA OLMAYAN BİR ŞEYDİ"

İzzet Çapa’nın "Pembe'nin öleceğini bir hafta öncesinden haber almak size koymadı mı?" sorusu üzerine ünlü oyuncu, o an yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Tabii ki üzüldüm ve şaşırdım. Çünkü hayatımın gidişatında aklımda olmayan bir şeydi bu. Birden önüme gelince 'Aa! Neden böyle bir şey oldu?' oldum. Ama bir şeylerin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Şu şöyle bir noktada üzülmedim; çünkü o bir alışkanlık ya... Pembe öldü diye değil..."

"BİR BOŞLUKTA GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Asıl üzülme nedeninin karakterin ölümünü bir hafta önce öğrenmesi olduğunu belirten Taşçıoğlu, şöyle dedi:

"Çünkü o sizin işiniz ve onu benimsemişsiniz, her şeyinizle orada varsınız. Bir anda tabii bu hayatınızın alışkanlığının içindeki bu şey gidince bir boşlukta gibi hissediyorsunuz. Ama 96 bölüm çok seyredilen, çok sevilen, çok konuşulan bir dizide zaten kendimi açıkçası o anlamda orada Pembe olarak zirveye geldiğimi hissediyordum."

"BÖYLE BİR KARARI ALMALARINA NE SEBEP OLDU?"

Çapa’nın "Belki ev aldın, ev kredilerin var... Öyle değil mi?" sorusuna ise Taşçıoğlu, "Olabilir... Böyle bir kararı almalarına ne sebep oldu? Belki özel şeyler de vardır, bilemem." diyerek yanıt verdi.