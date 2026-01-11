Bülent Ersoy kameramana ateş püskürdü: Çekil be!

Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam katıldığı bir etkinlik çıkışında kendisini görüntülemek isteyen kameramana gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

Diva lakaplı sanatçının sinirlerine hakim olamadığı o anlar, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"ÇEKİL BE, BURNUMUN DİBİNE GİRİYORSUN!"

Aracından indiği sırada kendisini çekmek isteyen kameramanla karşılaşan ünlü sanatçı, yüksek sesle tepki gösterdi. Bir anda sinirlenen Ersoy, kameramana dönerek, "Çekil be, burnumun dibine giriyorsun!" diyerek bağırdı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı takipçiler sanatçının özel alanına müdahale edildiğini savunurken, bazıları ise Ersoy’un tavrının çok sert olduğunu ifade etti.