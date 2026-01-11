Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinde kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika boyunca duran ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o günden bu yana yaşam mücadelesi veriyor.

87 gündür yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili son durumu menajeri Mert Siliv paylaştı.

Mert Siliv, şu ifadeleri kullandı:

"Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok."