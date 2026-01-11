Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinde kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika boyunca duran ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o günden bu yana yaşam mücadelesi veriyor.
87 gündür yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili son durumu menajeri Mert Siliv paylaştı.
"DAHA BİR UYANMA YA DA KIPIRDANMA OLMADI"
Mert Siliv, şu ifadeleri kullandı:
"Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok."
Basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Mert Siliv, sanatçının mevcut durumunda büyük bir değişiklik olmadığını ifade etti.