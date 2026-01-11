Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 87 gündür yoğun bakımda
Yayınlanma:
Geçirdiği kalp krizi sonrası 87 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri menajeri Mert Siliv paylaştı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinde kalp krizi geçiren ve kalbi 20 dakika boyunca duran ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o günden bu yana yaşam mücadelesi veriyor.

87 gündür yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili son durumu menajeri Mert Siliv paylaştı.

fatih-urek.jpg

"DAHA BİR UYANMA YA DA KIPIRDANMA OLMADI"

Mert Siliv, şu ifadeleri kullandı:

"Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok."

Basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Mert Siliv, sanatçının mevcut durumunda büyük bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

