Sezen Aksu koronavirüse yakalandı: Karantinada!

Yayınlanma:
Covid-19'a yakalandığı öğrenilen ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun, Kanlıca’daki evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Türk pop müziğinin efsane ismi, "Minik Serçe" lakaplı Sezen Aksu'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçının yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Test sonucunun belli olmasının ardından vakit kaybetmeden önlem alan Aksu, İstanbul Kanlıca’daki evinde karantinaya girdi.

KARDEŞİ NİHAT YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre, sanatçının sağlık durumuyla ilgili merak edilen detayları ise kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı. Asıl adı Fatma Sezen Yıldırım olan Sezen Aksu'nun kardeşi Nihat Yıldırım, usta sanatçının evde istirahat ettiğini belirtti.

Sezen Aksu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ünlü şarkıcının hastalığı hafif semptomlarla atlattığını söyledi.

Haberin duyulmasının ardından Sezen Aksu'nun hayranları tarafından, sosyal medyada binlerce geçmiş olsun mesajı gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

