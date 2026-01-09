Yıldız Tilbe o kazayı yıllar sonra anlattı: Doktorlar yaşayamaz demiş!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Çocukluk yıllarında yaşadığı ve ölümün kıyısından döndüğü kazayı anlatan Tilbe, şu ifadeleri kullandı:

"Beni gören herkes 'Ne kadar güzel bir çocuk' dermiş. Bir gün nazarı değen biri bize misafirliğe gelmiş. 'Ay bu kız ne kadar güzel' derken ben de gaz ocağında kaynayan çay dolu çaydanlığı üzerime çekmişim ve yanmışım."

"ALTI AY HASTANEDE KALDIM"

Kazanın ardından durumunun ağır olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, hastane sürecini şu sözlerle özetledi:

"Altı ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar 'yaşayamaz' demiş ama yaşamışım. Bu olaydan sonra nazara olan inancım pekişti. Bu yüzden üzerimde hep çörek otu taşırım. Çünkü çörek otu taşıyan kimseye nazar değmezmiş."

"SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

Yıldız Tilbe, geçirdiği bu kazanın kendisinde fiziksel bir engel bıraktığını da açıkladı. 59 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Üzerime çay döküldükten sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor" ifadelerini kullandı.

"35-40 YAŞIMA KADAR HİÇ EVLENMEZDİM"

Özel hayatına dair de konuşan Tilbe, geçmişe dair tek büyük pişmanlığının erken yaşta yaptığı evlilik olduğunu söyledi. Tilbe, "Şimdiki aklım olsa 35-40 yaşıma kadar hiç evlenmezdim" dedi.

Bir kızı ve iki torunu olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, kızını neden ekranlardan uzak tuttuğunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Kızımın kendi hayatı olsun istedim. Onu göz önünde büyütmek istemedim, bu yüzden onu hiç ekrana çıkarmadım."