Lösemi teşhisi konulan Cansever’den yeni paylaşım

Lösemi teşhisi konulan Cansever’den yeni paylaşım
Yayınlanma:
Lösemi teşhisi konulan ve Almanya’da tedavisi devam eden ünlü şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, kısa süre önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarından dua istemişti.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını paylaşan ve çok ağır ilaçlar kullandığını belirten Cansever, kemoterapi sürecinin de başladığını duyurmuştu.

Kemoterapiye başladıktan sonra da paylaşımlarına devam eden ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.

cansever.webp

Burak Özçivit'ten 'para karşılığı yemek' iddialarına sert yanıt!Burak Özçivit'ten sert yanıt!

"SEN NELER YAŞADIN NE ACILAR GÖRDÜN"

Hastalık sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Cansever, son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber."

cansever-paylasim.webp

Yerli dizi sektöründe deprem: Birer birer iptal ediliyorYerli dizi sektöründe deprem

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Kupa finali kırmızı alarm veriyor: AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Magazin
Yıldız Tilbe o kazayı yıllar sonra anlattı: Doktorlar yaşayamaz demiş!
Yıldız Tilbe o kazayı yıllar sonra anlattı: Doktorlar yaşayamaz demiş!
Burak Özçivit'ten 'para karşılığı yemek' iddialarına sert yanıt!
Burak Özçivit'ten 'para karşılığı yemek' iddialarına sert yanıt!