Lösemi teşhisi konulan Cansever’den yeni paylaşım

Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, kısa süre önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarından dua istemişti.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını paylaşan ve çok ağır ilaçlar kullandığını belirten Cansever, kemoterapi sürecinin de başladığını duyurmuştu.

Kemoterapiye başladıktan sonra da paylaşımlarına devam eden ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"SEN NELER YAŞADIN NE ACILAR GÖRDÜN"

Hastalık sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Cansever, son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber."

