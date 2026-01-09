Yerli dizi sektöründe deprem: Birer birer iptal ediliyor

Yerli dizi sektöründe deprem: Birer birer iptal ediliyor
Yayınlanma:
Reklam gelirlerinin artan bölüm maliyetlerini karşılayamaması ve kanalların yapımcılara düşük bütçeler sunması yerli dizi piyasasını sarstı. Birçok proje başlamadan bitti.

Yerli dizi piyasasında son yılların en durgun dönemi yaşanıyor. Artan prodüksiyon maliyetleri ve reklam gelirlerinin azalması, televizyon dünyasında frene yol açtı.

Yaşanan bu krizin üç temel nedeninin bulunduğu belirtildi. Reklam gelirlerinin dizilerin bölüm maliyetlerini karşılayamaması, kanalların yapımcılara düşük bütçeler vermesi ve yüksek oyuncu kaşeleri planlanan dizi sayısında azalmaya gidilmesine neden oldu.

yerli-dizi-sektorunde-deprem-birer-birer-iptal-ediliyor.jpg

Filistin'deki katliama ses çıkartan Oscar ödüllü yıldız dev şirket tarafından kara listeye alındıDev şirket tarafından kara listeye alındı

ÇOK SAYIDA DİZİ RAFA KALDIRILDI

Bu ekonomik tablo, 2026 kış ve bahar sezonu için planlanan projeleri de etkiledi. Çok sayıda yeni dizi projesi, henüz hazırlık aşamasındayken rafa kaldırıldı veya belirsiz bir tarihe ertelendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sektördeki bu depremin son kurbanı ise "Karakuyu" dizisi oldu. Haksızlığa uğrayan Fikriye adlı bir kadının küllerinden doğma hikayesini anlatacak olan dizinin hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülüyordu.

OYUNCU GÖRÜŞMELERİNE BİLE BAŞLANMIŞTI

Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturacağı projenin oyuncu görüşmelerine bile başlanmıştı. Ancak bütçe engeline takılan "Karakuyu", maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle ertelenen diziler kervanına katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Magazin
Filistin'deki katliama ses çıkartan Oscar ödüllü yıldız dev şirket tarafından kara listeye alındı
Filistin'deki katliama ses çıkartan Oscar ödüllü yıldız dev şirket tarafından kara listeye alındı
Hollywood’u sarsan cinayet davasında ünlü avukat dosyadan çekildi
Hollywood’u sarsan cinayet davasında ünlü avukat dosyadan çekildi