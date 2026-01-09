Yerli dizi sektöründe deprem: Birer birer iptal ediliyor

Yerli dizi piyasasında son yılların en durgun dönemi yaşanıyor. Artan prodüksiyon maliyetleri ve reklam gelirlerinin azalması, televizyon dünyasında frene yol açtı.

Yaşanan bu krizin üç temel nedeninin bulunduğu belirtildi. Reklam gelirlerinin dizilerin bölüm maliyetlerini karşılayamaması, kanalların yapımcılara düşük bütçeler vermesi ve yüksek oyuncu kaşeleri planlanan dizi sayısında azalmaya gidilmesine neden oldu.

Dev şirket tarafından kara listeye alındı

ÇOK SAYIDA DİZİ RAFA KALDIRILDI

Bu ekonomik tablo, 2026 kış ve bahar sezonu için planlanan projeleri de etkiledi. Çok sayıda yeni dizi projesi, henüz hazırlık aşamasındayken rafa kaldırıldı veya belirsiz bir tarihe ertelendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sektördeki bu depremin son kurbanı ise "Karakuyu" dizisi oldu. Haksızlığa uğrayan Fikriye adlı bir kadının küllerinden doğma hikayesini anlatacak olan dizinin hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülüyordu.

OYUNCU GÖRÜŞMELERİNE BİLE BAŞLANMIŞTI

Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturacağı projenin oyuncu görüşmelerine bile başlanmıştı. Ancak bütçe engeline takılan "Karakuyu", maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle ertelenen diziler kervanına katıldı.